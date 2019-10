Kun Kusti polki niin posti kulki. Niin ennen, entä tänään? Harvemmin kulkee kuin ennen. Meillä tiistaina ei kulje, muilla ehkä eri kulkemattomuuspäivä. Ja sitten päiviä, että ei kulje vaikka pitäisi. Kun toimimattomuutta reilun viikon ajan, täytyy selvittää syy kulkemattomuuteen. Sitten täytyykin muuttua salapoliisiksi, hermottomaksi, aikaa paljon käytössä olevaksi ja rahakkaaksi.

Tänään kaikki on netissä, moni asia hoituu helposti, tai ei hoidu. Hoidosta on tullut aikaa vieviä, vaikeaakin. Itse mietin tänään, miten ihminen, jolla ei ole tietokonetta eikä sitä ole koskaan käyttänyt, voi ylipäätään hoitaa enää asioitaan. Ehkä avustajan kanssa, eikä kaikille ole sellaista. Itse olen niitä onnellisia, jolle tietokonemaailma on tuttu. Mutta rajansa kaikella. Jos yhteyden saamiseen alkaa mennä viikko, eletään jo jonkinlaisen takapajulan porteilla.

Tilattu aikakauslehti on jäänyt tulematta sovittuna päivänä, tai tullut kolmen päivän tai viikon kuluttua. Tilattu paikallislehti ei ole tullut lainkaan sovitusta tilauksesta huolimatta, lasku kyllä. Mitä muuta on jäänyt tulematta – pankin ilmoittama uusittu pankkikortti?

Kun hätä on suurin, soitan tai haen apua, netistä. Puhelimesta vastaa olemme varattu, musiikki, mainos, valitse numero, paina 1. Pinna palaa reilun viikon yrittelyn ajan. Etsi www-sivuilta yhteystietoa reklamoinnille. Jos jaksat käydä läpi Postin verkkosivuston, voit vahingossa löytää reklamaatiolomakkeen. Täytä ja lähetä. Muutama päivä kuluu, eikä muutosta kuulu.

Jospa nykyajan Kusti ei otakaan vastaan lähettämääni. Onko valitus käsitelty, onko tehty mitään? Jalkauduin tänään paikalliseen postiin, äärimmilleen ärtyneenä. Siellä jonotettiin myös pitkään Postin numerossa, joka lopulta vastasi. Reklamaatio tehtiin ja hyviä neuvoja annettiin. Saa nähdä mitä seuraa, vai mitään. Paikallisposti palveli ja otti osaa. Samalla viivalla ovat hekin.

Tekee mieleni lähettää lasku puhelin- ja matkakuluista ja verenpaineen noususta. Tiedot netissä ovat kiven alla. Laskun osoite voisi olla Pääjohtaja, Posti, Helsinki. Ennen Amerikasta löysivät kirjeet perille viidessä päivässä pelkällä vastaanottajan ja kylän nimellä. Toki posti tulee Ameriikoista tänäkin päivänä noin 3–4 päivässä ja huomattavasti halvemmalla postimaksulla kuin mitä täältäpäin Atlantin taakse.

Jos olisin diktaattori, tietotekniikka ylimmältä jalustalta pois. Siitä on tullut itsetarkoitus, eikä se palvele muita kuin laite- ja ohjelmistotoimittajia. Asiakkaille oikeaa palvelua, eli asiakaspalvelijoita.

Toiseksi: johto uusiksi. Yli- ja väliportaat pois. Pääjohtaja, jonka palkka korkeintaan kymmeniä kuin satoja tuhansia isoissa firmoissa, muita pikkupomoja tarpeen mukaan. Usein työntekijät pomojaan viisaampia työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Johdon ylläpidosta vapautuvat rahat palvelun kehittämiseen. Poliittiset virkanimitykset kielletään. Kolmanneksi: osakkeet, rakennuskanta ja metsäomaisuus? Mikä yrityksen olemassaolon tarkoitus ja tavoite ja arvot, omaisuuden kerääminen vai palvelutason ylläpito?

Posti, Kela, VR, Finnair, terveydenhuolto, puhelinoperaattorit – yleisön palvelijoita, jotka ovat rakentaneet ympärilleen suojamuurin, jonka taakse ei pääse. Kuka ne muurit on rakentanut ja palvelemaan ketä? Kehitys, käsittääkseni, on edistystä entisestä, parannusta pahemmasta ja vaikean tekemisestä helpommaksi. Ihmisille, ei koneille.

Anja Hiltunen

Oulu

