Voi näitä puoluepoliittisia kirjoittajia, vieläpä 1900-luvun ajatuksilla. Kun rahat on loppumassa niin pakko on säästää. Jotenkin tuntuisi kirjasto-koulu-yksityistie -väittelyä järkevämmältä käydä keskustelua siitä, mitä valtio tarjoaa, mitä kunta tarjoaa ja mitä sitten yksityiset tahot voivat tarjota koko kansalle hyödyksi ja huviksi. Tärkeää olisi nostaa esille noita tavan kansalle tuntemattomia "piilomenoja", kuten juurikin tuollaiset sakkomaksut kun työllistäminen on epäonnistunut, samoin kuin esimerkiksi SOTE-kulut, joista tavan kansalainen ei taida tietää kuin sen että se muodostaa noin 60% kansakunnan menoista, eikä tarkkaan tiedetä mihin se menee. Sairaalat ovat ihan OK, terveyskeskukset taitavat olla jäänne 1900-luvun edellisestä reformista jossa kunnanlääkärit korvattiin uudella palvelulla, vaan niinpä pitää nykyisin labrassa käydä jossakin muualla jos teekoosta palvelua hakee. Varmaan monta muutakin vastaavaa ns. epäkohtaa löytyy. Tulokset sitten taas saa sieltä teekoosta. Huh. Onko uimahalli muuten laissa säädetty pakollinen kansalle tarjottava palvelu? Ei taida olla. Tosin siinä on järkeä liikunnan lisääjänä korvaamaan sairaanhoitoa ennaltaehkäisyllä, vaan hintalappu on silläkin. Palokunta sitten on laissa määrätty palvelu ja näitä on melkoinen lista muitakin lain vaatimia juttuja, näihin on siis jotenkin järjestettävä palvelu. Ja taas on se hintalappu.

Eipä käy kateeksi noita kuntapäättäjiä. Pakko on kuitenkin menoja vähentää, eikä haittaisi vaikka tuloja saisi lisättyä. Hankala on näin tavan kansalaisena ymmärtää miten 1980-luvulla oli varaa Oulu-halliin ja Madetojan saliin, eikä paljon velkaakaan tehty. Nyt tuntuu olevan pienikin investointi miltei mahdoton. Tosin onpa väestökin ikääntynyt ja työttömyys koholla eli kuluja menee eri kohteisiin kuin ennen. Kaikkea ei voi pitää ennallaan, toivotaan viisaita päätöksiä valtuutetuilta jotta talous saadaan tasapainoon.