Haluaisin kirjoittaa positiivisesti näistä viidestätoista vuodesta, jonka suomalainen poliittinen järjestelmä on uudistanut ensin sotea ja nelisen viime vuotta sotea ja siihen liitettyä maakuntauudistusta.

Mielestäni koko pitkä prosessi alusta asti on osoittanut karulla tavalla jo koko viisitoista vuotta jonkinlaisen kriisin suomalaisessa poliittisessa päätöksenteossa.

Tosiasioiden tunnustaminen on lähtökohta muutokseen. Tuntuu siltä, että kaksi viimeistä vuotta hallitus on antanut opposition eri temppuineen hallita koko prosessia ja sen nyt lopputulos osoittaa.

Laki on kuten se tulkitaan, ja sen ovat Kiuru ja Lapintie puheenjohtajina hallinneet. Aina löytyy joka asialle vastustajia, ja nyt on annettu vastustajille lain jippojen kautta liikaa valtaa, ja se on osattu taitavasti käyttää.

Pohjois-Pohjanmaalla olen saanut olla mukana prosessissa vuodet 2005–20017 virkamiehenä. Olen aina ollut sitä mieltä, että tehdään ensin laki ja perustelut, ja sitten aloitetaan niiden pohjalta täytäntöönpano ja toiminta.

Nyt on palkattu kahdeksan vuoden ajan kymmeniä virkamiehiä toimeenpanijoiksi, ja laista ei ole ollut mitään tietoa. Kunnissa on ollut kova paine selvittää sitä ja tätä.

Se on maksanut veronmaksajille paljon. Tämän kun sanon, niin sama on melu kuin edellisellä ja sitä edellisellä kerralla: ”kyllä tästä valmistelusta on paljon hyötyä tulevaisuudessa”.

Tuohon on vaikea uskoa, mutta täytyyhän työn teettäjän tekijäänsä kiittää. Parempi olisi olla ensin laki ja sitten riittävästi aikaa panna se täytäntöön alueilla. Näin työ olisi varmalla pohjalla, ei kuten nyt on ollut. Opitaanko vihdoin mitään?

Some on omalta osaltaan vaikeuttamassa poliittista päätöksentekoa. Päättäjiä pelottaa tehdä mitään ja tätäkin oppositio osasi käyttää taitavasti hyväkseen. Olemme aina muutosvastaisia ja siitä huolimatta hallituksen tehtävä on johtaa maata ja mennä eteenpäin.

Neljä vuotta on pitkä aika. Oppositio sai ajan kulumaan monin konstein tähän pisteeseen, ja hallitus huomasi sen liian myöhään.

Tuliko lainkaan huomattua, että lakia voi myöhemmin korjata ja muuttaa. Kaikkea ei voi etukäteen varmistaa, ei edes yli tuhannen asiantuntijan avulla. Tuo onkin varmin keino sekoittaa koko asia täysin ja se onnistuikin.

Päättämättömyys johtaa pysähtyneisyyteen ja siihen meillä ei ole varaa. Ei ole myöskään näin kovien verojen maassa verojen korotuksiin mitään mahdollisuuksia, se pysäyttää varmemmin nyt alkaneen hyvän talouskehityksen. Veroilla tarkoitan kaikkia veroja, en puhu vain palkkaveroista. Tehdäänpä sotelle mitä tahansa, talouskasvusta tulee huolehtia seuraavienkin vuosien aikana. Taas haasteet vasta edessä, kuten aina on ollut.

Esa Sippola

VTM , 34 vuotta kuntajohtajana

vanhuuseläkkeellä

Oulainen

