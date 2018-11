Kalevan mielipiteissä on ollut huolestuneita kirjoituksia Oulun kaupungin vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista. Mielipiteitään ovat esittäneet muiden muassa Kari Tervo (8.11.) ja Aarre Olavi Kylmänen (7.11.). Kiitos palautteesta.

Kaupungin vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuksissa on ollut myöhästymisiä. Pahoittelemme asiaa. Pääosin ongelmat ovat johtuneet kuljetuspalvelujen välistystoiminnan teknisistä- ja resurssiongelmista. Tästä on ollut harmia niin asiakkaille kuin kuljetusyrittäjillekin. Kuljetusten välitysongelmien poistamiseksi on tehty paljon töitä ja tilanne on vähitellen parantuntunut.

Kuljetuspalvelujen myöntämisperusteet eivät ole muuttuneet 2016 jälkeen. Asiakkaita on tiedotettu 1.7.2018 tapahtuneesta taksimarkkinoiden vapautumisesta ja kilpailutuksesta.

Mielipiteen mukaan on esitetty ”voimakkaita rajoitteita” matkapalvelun käyttämiseen. Tiedotteessa todetaan, että ”matkat tulee tilata mieluiten jo edellisenä päivänä tai viimeistään tuntia ennen tarvittavan kyydin tuloaikaa. Paluukyyti kannattaa tilata samanaikaisesti. Jos paluumatkaa ei voi tilata etukäteen, matkapalvelukeskus järjestää kuljetuksen mahdollisimman pian tilauksen vastaanottamisesta. Ohjeellinen tilausaika on yksi tunti, mutta kyyti on mahdollista saada tätä nopeammin. Kuljetustilaukseen merkitään silloin heti valmis.”

Ohjeilla halutaan varmistaa, että kuljetusketju toimii ennakoivasti ja kaupunkikeskustan ulkopuolella voidaan paremmin varautua pitkiin välimatkoihin.

Kuljetuspalveluja hoitaa useita kuljetusyrittäjiä Oulun alueella. Päiväautoliikennettä hoitaa Oulun kaupungin lisäksi neljä yrittäjää, jotka ajavat vain erityiskuljetuksia. Näiden lisäksi kuljetuksia hoitavat useat kuljetusyritykset ja yrittäjien yhteenliittymät Oulun kaupungin alueella.

Yrittäjien määrä on lähes 40, ja automäärä on vastannut kysyntää. Kuljetusten määrä on nyt noin 9 000 kuukaudessa ja se on kasvanut vajaalla tuhannella heinäkuusta lokakuuhun. Autojen riittävyyttä seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa niiden määrää lisätään.

"Selvitämme saamiemme palautteiden kuljetustiedot ketjun eri vaiheessa, ja niistä opitaan."

Toisin kuin mielipiteissä todetaan, kuljetuspalveluiden kilpailutuksen lähtökohtana eivät ole olleet ensisijaisesti säästöt, vaan hankintalainsäädännön noudattaminen ja varautuminen taksimarkkinoiden vapautumiseen. Kaupunki halusi järjestäjänä varmistaa kuljetuspalvelut uudessa tilanteessa, kun kuljetuksia koskeva enimmäishintasääntely poistui markkinoiden vapautuessa.

Tuttukuljettajaoikeudet ovat mahdollisia kaikkien yrittäjien ja heidän yhteenliittymiensä kanssa. Jos asiassa on epäselvyyttä, asiakkaan tulee olla yhteydessä kaupungin palveluohjaukseen omaan työntekijäänsä. Yhteistyössä palveluohjauksen, asiakkaan ja yrittäjän kanssa löytyy varmasti muutama tuttu kuljettaja.

Meille on tärkeää jokainen palaute palveluketjun parantamiseksi kuljetusten tilaamiskäytännöissä (yli 4 000 asiakasta), kuljetusten välittämisessä ja itse kuljettamisessa. Selvitämme saamiemme palautteiden kuljetustiedot ketjun eri vaiheessa, ja niistä opitaan.

Kuljetuspalveluun liittyvissä henkilökohtaisissa asioissa voi olla yhteydessä omaan työntekijään. Yleistä palautetta voi antaa osoitteessa ouka.fi/palaute. Näiden avulla palvelua kehitetään edelleen yhteistyössä asiakkaiden, yrittäjien ja matkapalvelukeskuksen kanssa.

Arja Heikkinen

sosiaalijohtaja

Anna Haverinen

vanhustyön johtaja

Tapio Kangas

hallintopäällikkö

Marja Salo

palvelupäällikkö

Kristiina Okkonen

palveluesimies

Sari Heikka

palveluesimies

Miia Ahlroth

asiantuntija

Hannu Honkanen

logistiikkapäällikkö

Riku Hämeenniemi

logistikko

Oulun kaupunki

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.