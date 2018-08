Kuivuus koettelee tilallisia ja uhkaa viljelijöiden toimeentuloa.

Jopa maataloustukiin nihkeästi suhtautuva Ruotsi on päättänyt maksaa peräti 120 miljoonaa euroa maatiloille satovahinkokorvausta. Suomessa muutaman miljoonan euron saaminen budjettiin on aiheuttanut käsittämätöntä vastustusta joka vuosi.

Maatalouspolitiikan kirjattuja keskeisiä tavoitteita olisi luoda vakautta markkinoille ja taata kohtuullinen elintaso maaseudun viljelijäväestölle. EU:sta johdettu maatalouspolitiikka on Suomen osalta epäonnistunut tässä täydellisesti.

Ihmettelen, miksei hallituspuolueita sekä etunenässä vihreitä ja punaisia päättäjiä laiteta suoraan vastaamaan, että haluavatko he luopua suomalaisesta tuotannosta ja nähdä tarvittaessa nälkää.

Lapsuudessa mummuni muisteli aikoja, jolloin jopa elettiin pettuleipää syöden 1920- ja 1930-lukujen Kainuussa. Alkaisiko kotimainen ruoka ja sen puolustaminen kelvata, kun tuontitavaraa ei tulisi?

Viimeisimpänä vitsauksena kova kuivuus on iskenyt tilallisiin monin paikoin. Paikoin kolmannes tai jopa puolet vilja- tai säilörehunurmisadosta ollaan menettämässä.

Tuotantoriskejä varten tilat tekevät valtavasti toimia, mutta valtion satovahinkojärjestelmän muuttaminen satovahinkovakuutuksiksi on ollut täystuho tiloille. Suomen pitää palauttaa satovahinkotuet valtion budjettiin. Jos ei ole jyviä tai paaleja, ei ole ruokaa eikä rahaa.

Suomen elintarvikekauppa on yhteensä 16 miljardia euroa. Yli 250 000 suomalaista työllistävä elintarvikesektori on niin merkittävä toimiala varsinkin Pohjois-Suomessa, että valtiovallan on nyt otettava heti käsittelyyn satovahinkojen korvaamisen ohella maatalouden pitkäaikaisen markkina- ja kannattavuuskriisin korvaaminen suoranaisella yleisellä ”katastrofiavulla”.

Vaikka ”vuoroin polttaa helle, vuoroin helle”, ”niin maamies muista miss’ onnesi on riihesi rikkaus riippumaton”.

Ahtaalla olevat tilalliset tarvitsevat nyt meidän tavallisten ihmisten tukea ja valtion apua hädässä, ettei usko lopu tulevaisuuteen. Ruokaa tarvitaan aina.

Sami Kilpeläinen

agronomi VTM, Kansalaispuolueen puheenjohtaja, Sotkamon Ikolan isäntä

