Juuri näin. Meillä mennään äärirajoilla. Olemme ns. väliinputoajia. 2013 lapsemme ei "saanut" aspergerdiagnoosia, kaikki kriteerit eivät täyttyneet, kuten jo osasimme odottaakin. Nyt sama nuori (16v) ei pääse uudelleen tutkimuksiin. Piirteitä on selvästi ja suurimmat haasteet on ollut aina sosaalisten taitojen puolella. Meiltä terkkari kysyi onko nuori päässyt kuntoutukseen tms. ja ollaanko me vanhemmat saatu tukea. No ei, koska ei ole sitä diagnoosia. Olemme ihan loppu. Jokainen aspergernuoren vanhempi tietää miten uuvuttavia henkisesti loputtomiin kestävät inttämiset/vääntämiset kotona on. Puhumattakaan lukuisista palavereista koulussa, liittyen käytökseen. Kivikkoinen tie on nyt sillä kohden, että nuoremme on piiiitkän jonotuksen jälkeen pääsemässä Lanun kautta toimintaterapiaan. Mitä se tämän ikäisen kohdalla käytännössä tarkoittaa, sitä emme tarkalleen tiedä. Itselläni on todennäköisesti edessä sairasloma uupumuksen vuoksi (arviointi käynnissä). Mies samoin on täysin loppu. Ja mitä tämä nuoren käytös ja meidän vanhempien väsymys vaikuttaa perheen muihin lapsiin. Että mielellään olisin se avun ja tuen ottanut vastaan reilut viisi vuotta sitten, muttakun puuttuu se diagnoosi. Voimia kaikille samassa tilanteessa oleville.