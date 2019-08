Kivun hoidosta ja etenkin opioidien käytöstä kroonisen kivun hoidossa on käyty vilkasta keskustelua (Kaleva 31.7.). On virinnyt ”kipukapina”. Yhdysvalloissa on käynnissä opioidikriisi. Vuonna 2017 maassa kuoli opioideihin liki 70 000 ihmistä, enemmän kuin liikenteessä. Suuri lääkeyhtiö määrättiin tällä viikolla jättikorvauksiin kriisin edistämisestä.

Kivun hoito perustuu tutkittuun tietoon. Kivun hoidosta on olemassa hoitosuositukset, kuten muistakin sairauksista. Kroonisen kivun Käypä hoito -suositus päivitettiin vain muutama vuosi sitten. Hoitosuosituksessa opioideillakin on roolinsa, mutta niiden merkitys on aiempaa vähäisempi. Keskeistä on erilaiset lääkkeettömät hoidot, kuten fysioterapian keinot, liikunta ja kivunhallinta.

Jos kipupotilaalla on muita sairauksia, kuten esimerkiksi diabetes, reuma, verenpainetauti tai masennus, on niiden hyvä hoito tärkeä osa kivunhoitoa. Myös mahdollisten muiden ongelmien ratkaisu on tärkeää.

Kroonisen kivun lääkehoidossa käytetään ensisijaisesti masennus- ja epilepsialääkkeitä. Bentsodiatsepiinit eivät kuulu kroonisen kivun lääkehoitoon.

Opioidit ovat ensisijaislääke leikkauksen jälkeisessä, syöpäkivussa ja vaikeassa akuutissa kivussa. Nämä potilaat saadaan yleensä kivuttomiksi. Kroonisen kivun hoidossa täysi kivuttomuus saavutetaan harvoin. Keskeinen tavoite on potilaan elämänlaadun parantaminen, kivun saaminen taka-alalle.

"Ellei lääkärillä ole vankkaa kokemusta kivun hoidosta, hoitosuhdetta potilaaseen eikä potilaan jatkohoitoa ole järjestetty, ei opioideja tule kirjoittaa."

Myös krooniseen kipuun voidaan määrätä opioideja. Lääkettä määräävän lääkärin tulee tuntea nämä voimakkaat kipulääkkeet ja hänen tulee olla perehtynyt kroonisen kivun hoitoon. Potilaan vointia tulee seurata huolella. Lääkärin tulee myös osata lopettaa lääkitys. Ellei lääkärillä ole vankkaa kokemusta kivun hoidosta, hoitosuhdetta potilaaseen eikä potilaan jatkohoitoa ole järjestetty, ei opioideja tule kirjoittaa.

Opioidien apu on yleensä lyhyt toleranssin eli vasteen heikkenemisen vuoksi. Siksi opioidilääkitys on yleensä lyhyt ja määräaikainen.

Pitkäaikaiskäyttö aiheuttaa useita haittavaikutuksia, kuten kognition (muisti, tiedon käsittely) alenema, hormonaaliset muutokset (miehillä esimerkiksi testosteronivaje) ja jopa kivun paheneminen (hyperalgesia). Opioidien pitkäaikaiskäytöstä on yleensä enemmän haittaa kuin hyötyä.

Krooninen kipu hoidetaan pääosin terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa, josta tarvittaessa konsultoidaan kipupoliklinikan erikoislääkäriä. Kroonisen kivun hoitoa Pohjois-Suomessa vaikeuttaa kipulääkärivaje.

Ari Matila

erikoislääkäri

kivunhoitolääketieteen ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Kipupoliklinikka, Kainuun keskussairaala, Mehiläinen Länsi-Pohja ja Raahen aluesairaala

Tuula Korhonen

kivunhallinnan ylilääkäri

Kipupoliklinikka, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

