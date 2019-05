Köyhyys saataisiin poistettua jos olisi riittävästi rahaa.

Tulevan hallituksen yksi iso ongelma on kasvava vanhusten määrä. Nyt kotona asuu heikkokuntoisia, palvelutaloon kuuluvia vanhuksia. Samaan aikaan palvelutalojen hoidon on kerrottu monesti olevan huonolaatuista.

Miten yvteiskunta pystyy tarjoamaan massiivisesri kasvavalle yli 75-vuotiaiden joukolle riittävästi hyvätasoista palvelukotihoitoa. Se vaatii massiivisesti yvteiskunnan rahaa.

Köyhyysongelman ratkaiseminen vaatii myös massiivisesti rahaa.

Ensimmäinen keino on työllisyys. Lisää työpaikkoja ja täsmäkoulutusta. Näin väki vähenee suoran yhteiskunnan tuen varasta.

Sitten perheille ja yksilöille yksilökohtaista, kohdennettua tukea. Esimerkiksi palveluohjausta, jolloin sosiaalityöntekijällä on vain muutama asiakas ja ongelmia pyritään intensiivisesti ratkaisemaan.

Ei yhteiskunnalla ole varaa vain lisätä tuen määrää. Ja satanen kaikille ei köyhyyttä ratkaise.