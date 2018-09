29. elokuuta iltapäivälehdissä oli kirjoitus Kotkan koulukiusaamistapauksesta. Yhdeksäsluokkalainen oppilas oli joutunut sairaalahoitoon koulukiusaamisen seurauksena.

Syyslukukausi kouluissa on vasta aluillaan, joten toivottavasti kunnissa puututaan koulukiusaamisiin myös sosiaalitoimen lastensuojelusta. Koulukiusaamisen seurauksena voi tulla elinikäiset fyysiset ja psyykkiset sairaudet, joiden hoitoon tarvitaan terveydenhuoltoa.

Kuka vastaa koulukiusaamisesta aiheutuneista kustannuksista? Siitä ei puhuta eikä kirjoiteta julkisesti.

Koulukiusaamisesta aiheutuneet fyysiset ja psyykkiset vammat ovat koulutapaturmavammoja. Koulutapaturmavammojen kustannuksista vastaa kunta perusopetuslaki 34 §:n mukaisesti.

Terveydenhuollosta lähetettävä lasku tulisi lähettää kunnan nimellä, sillä oppilas eikä oppilaan huoltaja ole vastuussa koulutapaturmasta aiheutuneista kustannuksista. Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut kantaa Tampere–Nokia -asiassa, päätös EOAK 2166/4/15, siihen, että kunta on vastuussa koulutapaturmakustannuksista nimellään.

Usea kunta on vakuuttanut koululaisensa koulutapaturmien varalta. Koulu tekee ilmoituksen vakuutusyhtiöön koulutapaturmasta ja huolehtii terveydenhuoltoon tiedot tapaturmasta hoitavalle taholle.

Terveydenhuollon tulisi kirjoittaa koulutapaturmatiedot niin, että vielä kymmenienkin vuosien kuluttua kirjoituksista on luettavissa, mitä on tapahtunut, mitä on tutkittu ja mitkä ovat tulokset. Voihan käydä niin, että koulutapaturmavamma aktivoituu myöhemmin, jolloin tapaturmatapahtumakirjauksilla on suuri merkitys potilaan hoitokustannusten maksajatahoa määrättäessä.

”Koulukiusaamisen seurauksena voi tulla elinikäiset fyysiset ja psyykkiset sairaudet, joiden hoitoon tarvitaan terveydenhuoltoa.”

Koulutapaturmavakuutuskaton täytyttyä kunta voi jatkaa koulutapaturmavakuutusta kunnan vastuuvakuutuksesta. Kunnan on annettava vakuutusyhtiölle lupa käyttää vastuuvakuutusta.

Perusopetuslaki 34 §:ssä ei ole muita rajoitteita, kuin että kyseessä on oltava koulutapaturmasta aiheutuva kustannus. Joissakin kunnissa on käynyt niin, että opetustoimi ryhtyy säätelemään koulutapaturmassa loukkaantuneen oppilaan hoitoja kustannussyistä, vaikka perusopetuslain 34 §:ssä ei ole annettu valtuuksia kunnalle.

Koulutapaturmapotilaan hoidosta päättää lääkäri, mutta kustannussyistä saattaakin kunnan opetustoimi kieltäytyä myöntämästä hoitoihin rahaa. Tällöin asian käsittely siirtyy hallinto-oikeuteen, jos oppilaan vanhemmat tekevät siitä hallinto-oikeuteen valituksen.

Välttyäkseen hallintovalituksilta on koulutapaturma-asiat, kuten myös kiusaamistapaturmat, ilmoitettava poliisille tutkimuspyyntöinä ja pyrkiä saamaan asiakäsittely käräjäoikeuteen kaikkine korvauksineen.

Koulukiusaamisessa tai koulutapaturmassa aiheutuneet vammat on tarkoituksenmukaista saada käräjäoikeuskäsittelyyn, jolloin saadaan vammat ja vammojen tuottamus kirjatuiksi. Kouluissa tapaturmiin joutuneiden oikeus on ulkopuolisen (käräjäoikeuden) taholta turvattava, sillä kunta näyttää vuosien kuluttua olevan valmis muuttamaan alkuperäistä tapahtumaa toiseksi.

Marja Leena Lamberg

Espoo/Oulu/Äkäslompolo

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.