Näin on. Kiusaajilla on lähes poikkeuksetta huono itsetunto ja sitä yritetään pönkittää keinolla millä hyvänsä. Kiusaajan porukassa on aina ne pikkupomot, jotka eivät pysty omalla karismallaan saamaan muita mukaan mihinkään, vaan menevät lauman mukana. Ja kolmas sakki siinä on ne maan hiljaiset, jotka tietävät, että kiusaaminen on väärin, joita se häiritsee, mutta jotka eivät uskalla puuttua tilanteeseen, etteivät joutuisi itse kiusatuksi.

Lähes poikkeuksetta kiusaaminen loppuisi heti alkuunsa, kun löytyisi se, joka uskaltaisi sanoa sen typeryyden ääneen. Mutta tätä kaveria ei kovin usein löydy. Armeijasta muistan yhden tapauksen, jossa oli saatu se yhteinen silmätikku kiusattavaksi ja härnättäväksi. Mutta sitten löytyi tarpeeksi fiksu kaveri, joka tuumasi isoon ääneen homman hölmöyden, ja kiusaaminen kuivui pienen nälvimisen jälkeen kasaan. Minä opin läksyni, valitettavasti liian myöhään, mutta tuo Janne opetti esimerkillään, miten typerää kiusaaminen on. Kun vain olisin tajunnut sen paljon aiemmin. Vanhemmalla iällä olen hävennyt ja paljon.