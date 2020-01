Viime vuoden marraskuussa apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen teki kannanoton, jonka mukaan kaikkien koulupäivän aikana järjestettyjen aktiviteettien tulisi olla maksuttomia. Pölönen vetosi esityksessään lasten väliseen tasa-arvoon perusopetuksessa. Maksujen periminen lisää apulaisoikeusasiamiehen mukaan lasten eriarvoisuutta ja saattaa korostaa vanhempien varallisuuseroja.

Hän on saanut joitakin kanteluita lasten vanhemmilta, jotka vastustavat maksujen perimistä huoltajilta esimerkiksi valinnaisliikuntaa tai retkiä varten.

Meidän koulussamme on monien vuosien ajan ollut käytäntönä talviliikuntapäivä, jossa oppilaille on tarjottu kaksi mukavaa vaihtoehtoa.

Maksullinen vaihtoehto on mahdollistanut oppilaan pääsyn esimerkiksi Syötteen laskettelukeskukseen. Maksuton vaihtoehto on tarjonnut ulkoilua Virpiniemessä.

Meidän koulussamme tämän kevään talviliikuntapäivä on peruttu johtuen apulaisoikeusasiamiehen kannanotosta.

Vastustamme kannanottoa, koska mielestämme sen perustelut eivät ole tarpeeksi painavia. Ei ole realistista, että kunnilla olisi mahdollista tarjota näitä retkiä ilman perheiltä perittävää maksua. Onko vapaaehtoisen maksun kerääminen vanhemmilta myöskään toimiva ratkaisu?

Laskettelureissu on monelle oppilaalle vuoden ainoa mahdollisuus päästä laskettelemaan, sillä se on edullisempi kuin muutoin tehtävä reissu. Kaikilla ei ole mahdollisuutta järjestää koko perheen laskettelureissuja johtuen esimerkiksi vanhempien lomista, perheen koosta tai siitä, etteivät vanhemmat halua lasketella.

Meille oppilaille talviliikuntapäivä on aina ollut kouluvuoden kohokohta. Koulussamme maksuton vaihtoehto ei ole ollut pelkkää oppitunneilla istumista, vaan myös siitä on tehty mieluinen tapahtuma.

Talviliikuntapäivän peruminen on aiheuttanut oppilaiden keskuudessa paljon vastustusta ja myös sen syitä on kyseenalaistettu. Miksi vain harvojen mielipidettä on kuunneltu, kun suurin osa on linjausta vastaan?

Milla Savola, Pihla Leppänen, Hannah Mätäsaho, Milena Jaakkola, Sofia Pehkonen, Miina Ebeling, Alina Uusitalo

Kaakkurin koulun parlamenttikerho, 9. lk

