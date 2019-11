Minusta suurin ongelma on maksullinen koululiikunta. Suksien ja luistimien on oltava hyviä, koska varsinkin hiihto on välineurheilua. Kirppareilta nyt ei vain enää löydä kaikkea. Rahallinen panostus on liian iso, varsinkin verrattuna siihen, kuinka paljon näitä välineitä käytetään. Tunneilla erottuvat ne, joilla on vanhat ja huonosti toimivat välineet, ja joiden kokemukset sen vuoksi esimerkiksi hiihtämisestä voivat olla epämiellyttäviä, koska huonoilla välineillä ei vain pärjää kilpailua painottavassa lajissa. Se ei ole tasa-arvoista.

Jos musiikkitunneille vaadittaisiin mukaan oma kitara, ja kuvaamataitoon pitäisi ostaa satasen vesivärit, niin siitä syntyisi kamala mekkala.