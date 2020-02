Kiitos hienosta ja tärkeästä mielipiteestä. Nyt on havahduttu siihen, että nuorten syrjäytyminen yhteiskunnassa on eräs suurimmista sisäisistä uhkista. Huomio pitäisi kiinnittää siihen mistä nuo syrjäytyneet nuoret tulevat. Syyt ovat jo selvästi havaittavissa päiväkodeissa ja ala-asteen kouluissa. Lasten yksilöllinen terapia on eräs tehokas keino ennaltaehkäistä pahempia ongelmia. Toimintaterapia ohella myös psykoterapia ja musiikkiterapia ovat hyviksi havaittuja keinoja. Esimerkiksi Espoossa on palkattu musiikkiterapeutti koulun palkkalistoille.