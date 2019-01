Kehitys kierrätyksen kasvussa on ollut ihailtavan nopeaa. Kansalaisia aktivoidaan kierrättämään lähes kaikki. Asuntoihin hankitaan kierrätysastioita ja kierrätyspisteitä on lähes joka kaupan nurkissa. Kun ihmiset on aktivoitu, edessä on käytännön toimet.

Monikaan ei varmaan tahallisesti tai laiskuuttaan laiminlyö kierrätystä. Miten uusissa ja vanhoissa asunnoissa sitten on toteutettu kierrätysmahdollisuus, siis jokaisen meidän kotona ja yleensä keittiössä, mistä se tavara laitetaan kiertoon?

Mielestäni yksi iso asia on kuitenkin laiminlyöty nykykierrätyksessä. Nimittäin nykykeittiöt ja niiden kaapistot, jotka rakennetaan siten, että kierrätykseen ei ole riittävää mahdollisuutta. Allaskaapin alla on usein roskakori ja ehkä joku muukin kierrätykseen tarkoitettu astia. Se ei ole tarpeeksi.

Kun mietitään kierrätykseen kelpaavan materiaalien määrää, tarvitaan ainakin sekajätteelle, paperille, pahville, lasille, metallille ja biojätteelle omat astiat. Eli yhteensä ainakin kuusi kierrätysastiaa. Jos noita astioita ei ole, on kierrättäminen haastavaa ja asunnon nurkat ovat pullollaan erilaisia kierrätysnyssyköitä.

Eipä taida monilla olla uudessakaan omakoti- tai kerrostalohuoneistossa tuollaista kierrätysastia-arsenaalia. Eikä taida monta kaapistotoimittajaa olla, jolla on tarjota noin laajaa kierrätysastiastoa esimerkiksi allaskaappien alle?

Tuollainen monipuolisen kierrätyksen mahdollisuus pitäisi huomioida uusissa taloissa ja vaatia se jo rakennusluvissa. Kun jokaiselle kierrätettävälle tavaralle on jo kotona oma astia, on kierrättäminenkin nykyistä helpompaa ja varmaankin vielä nykyistäkin tehokkaampaa.

Hannu Matila

Oulu

