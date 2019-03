Kaisaliisan tapausta en tunne. Sensijaan tunnen kokemuksesta, että kun vuokralainen vain lopettaa vuokran maksamisen, niin pois et sitä saa moneen kuukauteen ja minun on joka tapauksessa maksettava asunnon kulut. Ja remontit sitten, kun kämppä on tyhjä. Ja kokemusta on siitäkin, että kaikin puolin kunnollisen tuntuinen raitis nuorehko työssäkäyvä henkilö vain lopettaa vuokran maksun. Ei tosin tuhonnut kämppää kuitenkaan. Ja kokemusta on siitäkin, että Oulussa ei ole tarvetta hyväkuntoiselle keskustan lähellä olevalle kohtuuhintaiselle vuokrakaksiolle. Viimeksi vuoden kauppasin, ei kukaan edes kysynyt mitään. Netistä näin, että myynnissäkin oli silloin yli 2000 kaksiota Oulussa. Niinpä möin omani pois ja halvalla piti myydä, koska ei ketään kiinnostanut. Eikä kukaan edes ottanut yhteyttä kun yritin suoramyyntiä, jopparilta kyllä ostivat. Ja maksoivat jopparin myymän kohtuuttoman hintaisen "kosteusmittauksen" jolla ei ollut muuta kuin viihdearvo. Nyt olen kolme vuotta myynyt minulle tarpeetonta ovellista autokatososaketta. Ei kiinnosta ketään, mieluummin pitävät autonsa kadun varressa.