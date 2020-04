Koronavirus ja sen leviämisen vastainen kamppailu koskettavat meitä kaikkia ihmisiä koko maapallolla. Viimeisimpien raporttien mukaan laboratoriovarmistettujen koronatartuntojen määrä on noin kaksi miljoonaa ja virus on levinnyt lähes kaikkiin maihin. Seuraavat viikot osoittavat, millä voimalla se vaikuttaa kaikkein köyhimpään maanosaan, Afrikkaan.

Monien Afrikan maiden kohdalla viruksen leviämisellä tulee olemaan erittäin kohtalokkaita seurauksia. Terveydenhuoltojärjestelmät eivät pysty vastaamaan kasvavaan hoidontarpeeseen. Esimerkiksi yli 14 miljoonan asukkaan Zimbabwessa on yksi ainoa tehohoitopaikka. Afrikan nuori väestö ei poista sitä tosiasiaa, että äärimmäinen köyhyys ja riittävän ravinnon puute altistavat koronan vakaville vaikutuksille.

Akuutissa hädässä huomio keskittyy helposti oman maan rajojen sisällä tapahtuviin toimiin ja taloudellisiin panostuksiin. Erityisesti globaalin kriisin kohdatessa on kuitenkin muistettava myös kansainvälisen yhteistyön tärkeys. Yhteinen vastuunkanto ja toisista ihmisistä välittäminen pelastaa ihmishenkiä ja pienentää vahinkoja.

"Akuutissa hädässä huomio keskittyy helposti oman maan rajojen sisällä tapahtuviin toimiin ja taloudellisiin panostuksiin."

Kansainvälistä rahoitusta on taattava myös kaikkein köyhimmille maille, jotta ne pystyvät nostamaan terveydenhuollon kapasiteettiaan nopeasti. Koronaepidemian seurauksena kehittyville maille suunnatun kansainvälisen lisätuen tarpeen on arvioitu olevan vuositasolla 150−200 miljardia dollaria. Lisääntyvän tuen kanavointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Avun täytyy tavoittaa myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset.

Tämän varmistamiseksi tarvitsemme erittäin tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken kansallisesti ja kansainvälisesti. Viranomaiset, kehitysrahoituslaitokset sekä kehitys- ja humanitaarisen avun järjestöt on tuotava saman pöydän ääreen ratkaisemaan haasteita yhdessä. Suomessa voimme tehdä oman osuutemme koordinoimalla kehitystoimijoiden työtä ja tätä kautta maksimoida toimiemme vaikuttavuutta kehittyvissä maissa.

Suomalaiset kehitysjärjestöt taistelevat paikallisten kumppaniensa kanssa monin tavoin koronavirusta ja sen leviämistä vastaan eri puolilla maailmaa. Parhaillaan järjestöt nostavat valmiuttaan toimia koronaepidemiaa vastaan olemassa olevien hankkeiden resursseilla ja samalla tukevat paikallisten viranomaisten toimintaa. Tämä tapahtuu usein kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten parissa, mihin muu apu ei välttämättä ulotu.

Joku sanoi osuvasti, "rakennamme laivaa samalla kun purjehdimme". Nyt tarvitsemme kaikki kannelle! Meidän on nopeasti vahvistettava kansallista ja kansainvälistä monitoimijayhteistyötä, jotta koronavirus saadaan taltutettua myös maailman köyhimmillä alueilla. Hädän hetkellä punnitaan yhteiskunnan todelliset arvot. Sisäänpäin kääntyminen ja omien intressien turvaaminen olisi varsin lyhytnäköistä. Globaalit kriisit eivät tule jatkossakaan pysähtymään kansallisille rajoille.

Juha-Erkki Mäntyniemi

toiminnanjohtaja

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry

