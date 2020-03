Opiskelin Oulun yliopistossa 70-luvulla. Asuin Alppilassa. Kontinkankaalle oli sopiva pyöräilymatka. Syynimaan poluilla oli kiva lenkkeillä, kun ne sattuivat olemaan sopivan matkan päässä.

Nyt asun toistamiseen Alppilassa. Linnanmaan yliopisto on sopivan kävelylenkin päässä, ympärivuotisesti hyvin hoidetun kevyen liikenteen väylän varrella.

Ajatus yliopiston siirtämisestä Oulun keskustaan on kuin väärin ajoitettu aprillipila. Ihmettelin itsekin aikoinaan yliopiston rakentamista Syynimaalle, joka oli siihen aikaan hiukan syrjässä ja suunnistuskengät saattoivat joskus maastossa vähän kostua. Linnanmaa on nykyisin asutuksen keskellä ja palvelut ovat likellä. Pyöräilijät saivat äsken baanansa ja julkisen liikenteen yhteyksiä parannetaan parhaillaan. Jopa raideliikenteestä on kirjoiteltu.

"Yliopiston siirto osoittaisi karvaalla tavalla, että Oulun panostus yliopiston hyvinvointiin olisi ollut vuosikymmeniä perin kummallisilla hakoteillä."

Yliopisto ei ole muista toimijoista riippumaton kokonaisuus Linnanmaalla. Yliopistolla on alueella monia yhteistyökumppaneita, joille fyysinen läheisyys on merkittävä voimavara. Suuri ajankohtainen toiminnallinen panostus alueelle on ammattikorkeakoulua varten rakennettavat uudet tilat yliopiston kylkeen.

Yliopiston siirto osoittaisi karvaalla tavalla, että Oulun panostus yliopiston hyvinvointiin olisi ollut vuosikymmeniä perin kummallisilla hakoteillä. Uuden yliopiston rakentamisen kannattajat perustelevat asiaansa uusilla mielikuvilla ja jopa talouden paranemisella, koska nykyiset vuokrakulut tuntuvat liian korkeilta. Oletan, että laskelmat on tehty ortotopologian huonoimmalla laskutikulla.

Yliopiston vetovoima ei voi riippua muutaman kilometrin etäisyydestä ja varttitunnin matkasta. Opiskelu on määräaikainen olotila, jossa ihan kaiken ei pidäkään olla ihan vaivatonta. Vetovoimaan vaikuttavat yliopiston tarjoaman opetuksen ja tutkimuksen taso sekä asuntojen ja peruspalvelujen saatavuus.

Vetovoimaa lisäisi matkakeskus, jossa Ouluun saapuva opiskelija voisi sisätiloissa siirtyä paikallisliikenteen onnikkaan. Tämä onnikka koukkaisi Välkkylän kautta kohti Koskikeskusta ja Alppilaa, ja sen jälkeen kurvailisi Linnanmaalla lähes jokaisella ovella.

Koronan jälkihoito tulee yhteiskunnalle niin kalliiksi, että tällä vuosikymmenellä rakennetaan vain ihan välttämättömiä. Uusi yliopisto ei ole sellainen. Koronasta aiheutuva kustannus antaa haihattelijoille hyvän perusteen luopua aatoksestaan kasvojaan menettämättä. Meillä ei oo varraa pölijyyksiin.

H. Tapio Hanhela

Oulu

