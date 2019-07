On olemassa helppoja töitä. On olemassa vaikeita töitä.

On olemassa helppoja opintoja. On olemassa vaikeita opintoja.

Vaikka itsellä on helppo työ, se ei tarkoita, etteikö toisella voisi olla vaikea työ.

Vaikka itsellä on helppoja opintoja, se ei tarkoita, etteikö toisella voisi olla vaikeita opintoja.

Oma kokemus omasta elämästä ei tarkoita, etteikö toisella voisi olla toisenlainen kokemus omasta elämästään.

Siksi on tärkeä kuunnella ja kunnioittaa myös toisen ihmisen kokemusta.