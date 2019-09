Osa Oulun ydinkeskustan rakennuskannasta on tullut tiensä päähän. Mikäli ydinkeskustassa sallitaan vain matala rakentaminen, rakennusliikkeiden ja sijoittajien mielenkiinto vähenee oleellisesti.

On itsestään selvää, että historiallisten kaupunkien, kuten Pariisin tai vaikkapa Rooman, etujen mukaista on säilyttää upeat matalat historialliset rakennukset ja niiden luoma katukuva. Ovathan ne valtaisa vetonaula ja kyseiset kaupungit saavat pitkälti tulonsa ja elinvoimansa miljoonista turisteista.

Oulun tilanne on ihan toinen! Meillä ei ole tuollaista historiallisia nähtävyyksiä, mutta Oulu voisi hyödyntää omia vahvuuksiaan pohjoisena kauniina merenrantakaupunkina.

Oulu tarvitsee elinvoimaisen, nykyaikaisen keskustan. Jos jotain paikkaa suositaan korkealla rakentamisella ja ydinkeskustasta se poissuljetaan, tarkoittaa se ydinkeskustan kuivettamista. Kenen etu se on? Pahimmillaan se saa aikaiseksi vuosikausiksi tyhjiä toimimattomia kiinteistöjä, joita voi nyt jo havainnoida.

Amerikassa sanotaan: onneksi olkoon, asuntosi arvo nousee, kun viereen rakennetaan jotain kaunista, suurta ja uutta. Nostaahan se koko alueen arvostusta. Suomessa ei aina ymmärretä tätä, ja on tapauksia, että naapuri saattaa valittaa vain sen takia, että ei halua naapurille isompaa uutta taloa. Tärkeää on ymmärtää, että jos ympäristö rapistuu, niin koko alueen arvo laskee, mutta jos ympäristö kehittyy, se on kaikkien etu!

"On sääli, että asukkaiden ei anneta nauttia kauneimmista merimaisemista, vaan paikalla on tie, joka palvelee lähinnä teollisuutta ja talvella lumen kuljetusta."

On aika erikoista sanoa, että korkea rakentaminen yksipuolistaa asukaskuntaa. Eikö tilanne ole juuri päinvastainen? Se antaa paljon monipuolisia mahdollisuuksia asukkailleen ja varmaan lisää mielenkiintoa kaupungissa vieraileville. Korkea rakentaminen tuo kaupungille enemmän tuloja ja mahdollistaa ekologista ja tehokasta maankäyttöä.

Onhan myös niin, että tuskin jokaisesta ydinkeskustassa olevasta talosta tehtäisiin korkea, eikä se ole kaikkien intresseissä eikä edes mahdollista, mutta silloin, kun kyseisellä kiinteistöllä on tarjota riittävät parkki- ja pyörätilat, pitäisi asiaan suhtautua myötämielisesti.

Korkea rakentaminen antaa mahdollisuuden monipuoliseen kaupunki-ilmeeseen pienine ja suurine asuntoineen. Tärkeää on, että rakennukset ovat tyylikkäitä ja tarjoavat silmäniloa sekä kaunistavat katukuvaa. Oulu, jota miljoonat turistit eivät elätä, tarvitsee ydinkeskustan missä on luontaisesti suuri asukasmäärä voidakseen tarjota monipuolisia palveluita ja että siellä toimivat yritykset pysyisivät elinvoimaisina.

On myös iso puute, että Oulun merenrantoja ei hyödynnetä paremmin. Sen voisi tehdä esimerkiksi ottamalla Oritkarin rantamaisemat asukkaiden käyttöön. Sinne voisi rakentaa kauniin rantabulevardin ja vaikkapa rivi-, sekä kerrostaloja. Ne osaltaan lisäisivät onnellisia oululaisia ja kaupungin kauneutta.

On sääli, että asukkaiden ei anneta nauttia kauneimmista merimaisemista, vaan paikalla on tie, joka palvelee lähinnä teollisuutta ja talvella lumen kuljetusta. Kaikilla kaupungeilla ei ole merta tarjota, Oulussa on!

Miettiessäni vaihtoehtoja asuisin mieluummin kauniissa eläväisessä ydinkeskustassa tai merenrannalla kuin radanvarrella.

Ollakseen vetovoimainen kaupunki Oulu tarvitsee elävän, vilkkaan, mielenkiintoisen ydinkeskustan sekä sen upeat merenrannat on hyödynnettävä paremmin asukkaiden iloksi!

Tapani Latvala

entinen oululainen, Helsinki

