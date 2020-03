Jussi Karjula kirjoittaa Kalevan kolumnissaan (29.2.), kuinka työnantajilta odotetaan nyt nykyaikaista johtamista. Kun nuoria on pian astumassa iso joukko kesätöihin, aihe on kirjoittajan mukaan erityisen ajankohtainen: nuori hakee sellaista työpaikkaa, joka vastaa hänen mielikuvaansa hyvästä työpaikasta.

Sen lisäksi, että kesätyön tarjoaminen on yritykselle oiva tilaisuus houkutella tulevaisuuden osaajia, on se yritykselle paikka brändätä itseään. Työpaikka on nuorelle houkutteleva, kun koko työyhteisö ottaa asiakseen kohdata nuori työntekijä, kenties jopa ensimmäisessä työpaikassaan, reilusti. Ei riitä, että vain johto on sitoutunut Karjulan mainitsemaan ”arvostavaan johtamiseen”, sillä ylin johto harvoin ohjaa nuorta päivittäisessä työssä.

Nuoren positiivinen kokemus työelämästä muodostuu siitä, että nuori kokee kuuluvansa ryhmään, voi ylittää itsensä ja ymmärtää, miksi omalla työllä on merkitystä. Nuorelle pitää tarjota mahdollisuuksia hahmottaa, miksi työpaikan toiminta on tärkeää. Mitä maailmasta jäisi puuttumaan, jos työpaikkaani ei olisi ja en tekisi työtäni?

Työelämään astuva nuori tarvitsee lisäksi jatkuvaa, rakentavaa palautetta, jossa palaute linkittyy konkreettisiin tilanteisiin.

Nuoren palkkaaminen kesätöihin on työyhteisölle myös paikka haastaa itseään: Kuka voi olla meillä osaaja tai asiantuntija? Mahdollisista epäonnistumisista oppii parhaimmillaan nuoren lisäksi koko organisaatio. Kun nuoren ympärillä on turvallinen työyhteisö, jossa työkavereilta uskaltaa kysyä, nuori voi oppia, kasvaa ja kehittyä. Ja samalla kehittää koko organisaatiota tarjoamalla tuoretta näkökulmaa tuttuihin ongelmiin.

Muistetaan siis kannustaa, ohjata, antaa tilaa ja olla itse avoimia oppimaan, kun nuori kesätyöntekijä astuu kesäkuussa työpaikan ovesta sisään.

Sara Peltola

asiantuntija

Lasten ja nuorten säätiön HuippuHarkka-ohjelma

