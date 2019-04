Liikenteen osuus Suomen Co2 -päästöistä on alle 20%. Henkilöautoliikenteen osuus vain alle 10%. Pitäisiko kiinnittää enemmän huomioita tuon 90% osuuden vähentämiseen kuin toistaa samaa muodinomaista autoilun vähentämistä

Suomen osuus maailman Co2 -päästöistä on vain noin 0.15%. Lisäksi tätä mitätöntä osuutta kompensoi suuri hiilinieluna toimiva metsäpinta-ala joka järkevällä nykyisenkaltaisella metsänhoidolla tulee pitämään Suomen myös tulevaisuudessa hyvin vähäisenä Co2 -tuottajana. Totuus on se että Suomi on jo nyt niin hiilineutraali kuin se kohtuudella voi olla.

"Mistä mukavuuksista sinä olet valmis luopumaan?" En mistään koska näillä luopumisilla ei ole mitään vaikutusta globaalissa mittakaavassa.