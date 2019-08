Kivihiili on suurimmaksi osaksi muodostunut paljon ennen kuin dinosauruksia oli. Kuivattu turvesuo ei todellakaan sido enää yhtään hiilidioksidia. Turve on heikon energiantuotantonsa kautta luultavasti saastuttavin energiamuoto mitä on keksitty, ainakin hyötyihinsä verrattuna. Turpeen poltosta pitää päästä kokonaan eroon ja vauhdilla.