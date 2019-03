Koulukiusaaminen on yksi nykypäivän vakavimmista ilmiöistä. Sosiaalisen median kasvattaessa suosiotaan se tuo mukanaan toki paljon hyviä asioita, mutta mahdollistaa kiusaajille ihan uudenlaisen pelikentän.

Häirintä anonyyminä on kasvanut huolestuttavan yleiseksi, sillä silloin voi sanoa asioita, joita ei kasvotusten ikinä suustaan päästäisi.

Yksi kiusaamiseen liitettävistä stereotypioista on se, että kiusaaja on myöhemmin joko kahta ääripäätä: elämässään kaikkialla menestyvä tai yhteiskunnan pohjalle valunut, puhekielessä luuseri.

Kiusattu puolestaan on tallottu niin lyttyyn, että hänellä on vielä aikuisenakin vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa ja mielenterveys on pelkkä muisto vain, terapiasohvan tullessa vuosien aikana tutuksi.

Toki tämä on valitettavan yleistä, mutta aina tilanne ei ole näin mustavalkoinen.

Koska media muokkaa ja ohjaa vahvasti ajatusmaailmaamme, emme välttämättä tule ajatelleeksi valtavirrasta poikkeavia tapauksia, joissa on hyvinkin onnellinen loppu. Ehkä ajattelemme kiusatut niin suuren vääryyden uhreina, ettei heidän tarinaansa mahdu onnea ja autuutta. Ajattelemme, että kurjuus ja särkynyt itsetunto on helpommin samaistuttavaa, kuin tasapainoinen elämä vaikeiden koettelemusten jälkeen.

Toki kiusattu kärsii kiusaamisen aiheuttamista haavoista varmasti kenties koko elämänsä ajan, eikä tätä faktaa tule väheksyä. Menneisyys ei muuksi muutu, vaikka muuta toivoisimme ja niin sen ei pidäkään olla.

"Yksi kiusaamiseen liitettävistä stereotypioista on se, että kiusaaja on myöhemmin joko kahta ääripäätä: elämässään kaikkialla menestyvä tai yhteiskunnan pohjalle valunut, puhekielessä luuseri."

Mutta on tapauksia, jossa kiusattu on onnistunut rakentamaan elämänsä uudelleen, vaikka hänen kiusaajansa olisikin nykyisin ironisesti rauhaa rakastava, rahoissa kylpevä, kiivaasti kiusaamista vastaan kampanjoiva median lellikki. Mielessään uhri saattaa hyvinkin tuntea katkeruutta, mutta ei anna sen hallita itseään.

Useat julkisuuden henkilöt, kuten laulaja Antti Tuisku, räppäri Cheek, juontaja Tuija Pehkonen ja monet muut kertovat kärsineensä kiusaamisesta nuorempana. Heidän tarinansa saattavat olla kliseisiä ”vaikeuksista voittoon” -tapauksia, mutta se todistaa kuinka elämään on mahtunut myös onnea vaikeuksista huolimatta.

Ehkäpä pinttyneet roolit onkin tehty murrettaviksi. Kiusaaja menestyy, kiusattu kärsii. Mutta jos asetelman kääntää toisin päin, sivuttain (tai miten vain haluaa), se saattaa tarjota mielenkiintoisia yllätyksiä.

Uhri itsekin

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.