Hämmentävää on, että kirjoituksessa ohitetaan kokonaan usko Jeesukseen Kristukseen. Eikös se ollut koko homman ydin tässä? Tästä näkökulmasta asia on selvä: jos uskot, kuulut kirkkoon, jos et, et kuulu kirkkoon. Rahan ja vallan pitäisi tulla tämän jälkeen kaukana, kaukana perässä.

Väitän, että ehdottomalla enemmistöllä kirkosta eronneita ei eroaminen näkynyt millään lailla omassa elämässä. Ei siis millään tavalla. Aivan kuten kirkkoon kuuluminenkaan ei näkynyt elämässä millään tavalla. Ehkäpä tässä on se syy, miksi ihmiset eroavat: kirkko ei koskaan puhutellut heitä emotionaalisella tasolla. Kirkossa ei koskaan ollut mitään, mistä he olisivat tietyllä tavalla saaneet kiinni. Ehkä tämä on kirkon ongelma alunperinkin.