Vuonna 2017 Pohjois-Amerikassa tehtiin tutkimus, missä tarkasteltiin opiaattipohjaisten lääkkeiden käyttäjiä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan tehty eroa laillisen lääkkeen ja laittoman viihdekäytön välillä.

Tämä monomaaninen lääkkeiden käyttäjien niputtaminen johti lopputulokseen jossa todettiin, että opiaattipohjaiset lääkkeet aiheuttavat uhkaavan määrän kuolemia, ja tämän seurauksena myös presidentti Trump julisti kansallisen hätätilan.

Tehty tutkimus ei missään nimessä ole vertailukelpoinen mihinkään muuhun samantapaiseen tutkimukseen, koska tässä monomaanisessa menetelmässä ei eroteltu esimerkiksi huumeiden käyttäjiä, jotka hankkivat opiaattipohjaiset lääkkeensä laittomasti ja kuolemat juuri heidän joukossaan olivat todella korkeat.

Tutkimuksen luonteesta johtuen lopputulos oli, että kaikissa opiaattipohjaisia lääkkeitä käyttävissä ryhmissä kuolleisuus on suurta. Vertailun vuoksi todettakoon, että Euroopassa laillisesti saatujen opiaattipohjaisten lääkkeiden käyttäjien kuolleisuus on noin kuuden prosentin luokkaa (2016).

Pohjoisamerikkalaisella tutkimuksella saatiin kuitenkin aikaiseksi Euroopassa mielettömän suuri opiaattilääkkeiden pelkotila.

Myös Suomen viranomaisissa heräsi valtava panikointi, joka johti Käypä hoito -suosituksien muuttamiseen. Siinä suositellaan vahvojen kipulääkkeiden välttämistä. Nyt lääkärit, joilla ei ole tarpeeksi tietotaitoa vahvoista kipulääkkeistä ja niiden käytöstä kipukroonikkojen hoidossa, lopettavat vuosikausia voimassa olleet ja sopiviksi todetut lääkeannokset kerralla aiheuttaen jo valmiiksi kipuilevalle potilaalle vieroitusoireita, lisääntyviä kipuja ja pelkoa tulevasta.

On täysin arpapeliä kuka tai mikä lääkäri ottaa kipukroonikon vastaan päivystyksessä ja jos hyvä tuuri käy, niin vastaanottava lääkäri tunnistaa tilanteen ja tietää, ettei kipukroonikkoa hoideta käsikauppalääkkeillä.

Monomaaniseen tutkimukseen lopputulos on todettu virheelliseksi, mutta Suomen viranomaiset eivät ole tästä huolimatta kantaansa muuttaneet, ja kipukroonikkojen ahdinko vain jatkuu.

"Valviran olisi aika tulla esiin ja ottaa asioista kunnolla selvää, ihan ensimmäiseksi tämä uusi Käypä hoito -suositus olisi syytä päivittää vastaamaan totuutta."

Tuoreimmasta Käypä hoito -suosituksesta on haittaa niin potilaille kuin poliklinikkatoiminnassakin. Esimerkiksi OYSin kipupoli on muuttanut toimintaansa ja tekee nykyään vain alkutilanteen kartoituksia ja lääkityksen määräämisen, tämän jälkeen sairastunut henkilö lähetetään perusterveydenhuollon asiakkaaksi ottamatta selvää onko siellä tietotaitoa hoitaa monisairaita kipupotilaita.

Liian usein perusterveydenhuollosta ei löydy tuota tarvittavaa tietotaitoa ja sairastunut on se, joka joutuu tästä kärsimään. Valitettavaa on se, että tämä sama ongelma on myös muissa sairaanhoitopiireissä.

Olen monessa yhdistyksessä potilasaktiivina. Annan ohjeita siihen mitä voi vaatia, kun sairastunut menee vastaanotolle tai päivystykseen. Enimmäkseen kuitenkin annan kehotuksia ottaa yhteyttä sen sairaalan potilasasiamieheen, missä hoito/virhe on tapahtunut syntyneiden ongelmien ratkaisemiseksi. Mutta silmiinpistävää on se, että lähes kaikissa tapauksissa on tuo lääkärien opiaattipelko ja lääkkeettömän kivunhoidon liiallinen pakottaminen hoitotyössä.

Valviran olisi aika tulla esiin ja ottaa asioista kunnolla selvää, ihan ensimmäiseksi tämä uusi Käypä hoito -suositus olisi syytä päivittää vastaamaan totuutta, koska tällä hetkellä voimassa oleva suositus tukeutuu tutkimukseen, joka on todettu virheelliseksi.

Kipupotilaat eivät ole narkomaaneja, he eivät tule hakemaan päivän annostaan päivystyksestä, vaan he ovat oikeasti kipeitä ja siihen kipuun ei Burana tai Panadol toimi. On erittäin valitettavaa, että kaikki eivät ole jaksaneet tätä pompottelua; ovat päätyneet itsemurhaan.

Olen äärettömän huolestunut vallitsevasta tilanteesta ja kehotan hoitoalan ammattilaisia tekemään kaikkensa, jotta nämä uudet Käypä hoito -suositukset saataisiin vastaamaan sitä hoidon tarvetta, jota tämä CRPS ja muut krooniset kivut vaativat. Opiaatit sopivat suurimmalle osalle kipukroonikkoja hoitokeinoksi, eikä se tee heistä narkomaaneja.

Tulen mielelläni kertomaan potilaiden tilanteesta hoitoalan ammattilaisten palavereihin.

Pertti Latvala

potilasaktivisti

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.