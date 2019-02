Kiitos Kalevan toimittaja Daniel Walleniukselle asiallisesta ja kiihkottomasta uutisoinnista (Kaleva 29.1.) Oulun kaupunginvaltuuston turvallisuusinfosta.

Toimittaja ei jatkanut sitä manipulointia ja kuntalaisten perusteetonta pelottelua, jonka monet kaupunginvaltuutetut näyttävät ottaneen sydämenasiakseen.

Olen jo jonkin aikaa ihmetellyt valtuuston puheenjohtaja Juha Hännisen mielipiteitä kaupungin turvallisuudesta. Jos kerran on kriisitilanne, niin puheenjohtajana Hännisen pitäisi olla rauhoittava voima, ei manipuloiva ja turvattomuutta lietsova.

Hännisen mukaan hän ei ole 20 vuoteen kokenut vastaavaa turvattomuutta kuin nyt. Poliisin viesti oli täysin päinvastainen ja Hänninen varmasti tiesi sen jo etukäteen. Siis miksi hän vakain äänenpainoin hokee turvattomuutta? Turvallisuus on tunne, joka on helppo saada järkkymään pelkällä puhumisella.

Puheessaan Hänninen viittasi johonkin aiempaan sanaharkkaan valtuustossa ja kun joku valtuutettu jurnutti vastalausetta, niin Hänninen tiuskaisi, että sotilaana hän puolustaa sananvapautta vaikka aseella. Näin yleisönä se kuulosti kammottavalta. Tuleeko somehuuto arkipäiväiseen puhekieleen?

Olen aina arvostanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarista, en pelkää hammaslääkäriä. Uskon, että professorina hän osaa laittaa asiat ja ilmiöt oikeisiin lokeroihin ilman kiihkoa.

Tai uskoin. Mitä nyt on tapahtunut, että hän edes ajattelee Oulun turvallisimman paikan, kesäkadun, sulkemista yöksi? Sanonpa vaan, että älkää nyt ihan vauhkoontuko maailman turmeluksen edessä.

”Kannattaa hieman liikkua Oulun yössä, niin tietää, mitä kaupungissa tapahtuu.”

Olen syntynyt ja lapsuuden ja nuoruuden viettänyt Stadissa. Jo silloin, 60–70-luvulla siellä oli meno monin verroin vilkkaampaa kuin Oulussa ikinä. Asematunnelissa saattoi liikkua myöhäänkin, vaikka huumeita ja humalaisia oli riittävästi, sillä asemalla oli aina poliisipartioita. Se tuntui turvalliselta.

Oulussa olen asunut viisi vuotta ja liikkunut kaupungilla niin päivällä, kuin yöllä, bussilla tai pyörällä. Käyn silloin tällöin ravintolassa ja olen usein kulkenut kesäkadun kautta. Illalla siinä on jonkin verran nuorisoa ja hyvä niin, ovat näkösällä. Jos katu suljetaan, niin silloinhan nuoret siirtyvät epämääräisiin asuntoihin. Eikö se ollut se vaara? Nämä nuoret tuskin jäävät kiltisti kotiin.

Yöllä kesäkatu on lähes tyhjä, ei siellä ole juuri ketään, ei suomalaisia, ei arabeja. Aulassa, joka on Oulun turvallisin katuosuus, on vartijoita ja siten turvallista odotella yöbussia, myös nuorten naisten. Viimeksi vielä poliisiauto seisoi ulkopuolella, mikä minusta tuntui jo poliisiresurssien tuhlaukselta.

Kannattaa hieman liikkua Oulun yössä, niin tietää, mitä kaupungissa tapahtuu. Muutamana juhannusyönä olen mennyt pyörällä kapakasta kotiin Kaijonrantaan ja nähnyt vain pari ihmistä koko matkalla. Silloinkin kaupunkilaiset, niin lapset kuin aikuiset, ovat olleet paljon suuremmassa vaarassa omilla tai tuttavien kesämökeillä.

Tuula Salminen

Oulu

