Koronavirus koskettaa meitä jokaista suomalaista ja aiheuttaa epävarmuuden tunnetta sekä luo huolta tulevaisuudesta. On turha eritellä ketä tai keitä koronavirus koettelee eniten, mutta on hyvä muistaa, että erityisesti nuoria tulee tukea tässä poikkeustilanteessa. On selvää, että on parempi luoda tulevaisuudenuskoa kuin vaipua epätoivoon.

Viime päivinä on tullut hälyttäviä tietoja, että kymmeniä tuhansia kesätyöpaikkoja jää syntymättä, koska koronaviruksen aiheuttama epävarmuus estää yrityksiä ja kuntia työllistämästä kesätyöntekijöitä. Kaupan liiton mukaan pelkästään kaupan alalla mahdollisesti jopa puolet kesätyöpaikoista on vaarassa.

On selvää, ettei yritys voi työllistää nuoria kesätöihin, mikäli se ei ole taloudellisesti mahdollista. Haluan kuitenkin uskoa, että voimme yhdessä löytää keinoja nuorten kesätöiden mahdollistamiseksi, jottei esimerkiksi 1990-luvun laman virheet pääse toistumaan. Tuolloin kasvoi sukupolvi, joille työelämä jäi vieraaksi muun muassa kesätöiden puuttumisen vuoksi.

Poikkeustilanne on tuonut haasteita myös toisinpäin. Moni alkutuotannon toimija uhkaa jäädä vaille ulkomailta normaalioloissa tulevaa työvoimaa. Miljoonat marjakilot uhkaavat jäädä poimimatta ja miljoonat puuntaimet istuttamatta, mikäli ulkomainen työvoima jää saapumatta Suomeen, eikä työikäisistä suomalaisista saada välttämättä korvaajia. Monet näistä töistä soveltuu varsin hyvin myös nuorille, koska työhön on melko helppo oppia lyhyenkin perehdytyksen jälkeen. Tätä edistämme Pelastetaan sato 2020 -yhteistyöverkostossa.

Toinen mahdollinen keino nuorten kesätöiden toteuttamiseksi on nuorten omaehtoinen yrittäjyys. Nuoret ovatkin jo monena vuonna yhä enenevissä määrin työllistäneet itsensä yrittäjinä. 4H-järjestön kautta voi perustaa oman 4H-yrityksen, jollaisia Suomessa on yli 1 500.

Meidän aikuisten on hyvä muistaa, ettei tällaisen kriisin aikana turhaan luoda lisää epävarmuuden tunnetta. Vanhempien kannattaa kannustaa nuoria etsimään ja luomaan kesätöitä rohkeasti, sillä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on. On toki selvää, että poikkeava aika vaatii myös uudenlaista asennetta. Itse uskon, että oikein kannustettuna tätä positiivista asennetta suomalaisista nuorista kyllä löytyy. Nostetaan ongelmien sijaan esille ratkaisuja ja mahdollisuuksia.

Tomi Alakoski

toimitusjohtaja

Suomen 4H-liitto

