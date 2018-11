Mauno Ruokangas kysyi Kelalta saattajan mahdollisuudesta käyttää Kela-taksia (Kaleva 6.11./Lukijalta).

Ruokangas ei saanut palata kotiin samalla taksilla Oulun yliopistollisesta sairaalasta kotiutuvan puolisonsa kanssa, vaan hänet ohjattiin käyttämään joukkoliikennettä.

Kela on pahoillaan, että asiaa koskeva ohjeistus on ollut epäselvä ja asiakkaalle on koitunut tämän vuoksi vaivaa.

Kelan näkemyksen mukaan kirjoittaja olisi voinut matkustaa sairaalasta kotiin samalla taksilla puolisonsa kanssa, jos se ei olisi estänyt muiden sairausvakuutuksesta korvattavien matkojen yhdistämistä tähän taksimatkaan.

Kela korvaa asiakkailleen sairausvakuutuslain mukaan sairauden hoitoon liittyvät matkakustannukset.

Kela korvaa saattajan matkan kustannukset, jos saatettavan asiakkaan terveydentila edellyttää, että saattaja on mukana matkalla. Terveydentilan arvioi terveydenhuollon ammattilainen. Saattajan matkat korvataan siltä osin, kun saattaja on matkustanut yhdessä saatettavan asiakkaan kanssa.

Anne Hauta

suunnittelija, Kela

