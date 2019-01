Hannu Kallunki kirjoitti (Kaleva 3.1./Lukijalta) terveydenhuoltolain, päivystysasetuksen ja nyt eduskunnassa käsittelyssä olevan terveydenhuoltolain muutoksen vaikutuksista alueemme synnytys- ja leikkaustoiminnan tulevaisuuteen.

Kirjoitus on ajankohtainen ja sisällöllisesti pääosin oikein, mutta haluaisin oikaista muutaman väitteen epäselvyyksien välttämiseksi.

Kallungin mukaan Pohjois-Pohjanmaan kaikki kansanedustajat ja ministerit ovat olleet tietoisia tehtyjen ja nyt käsittelyssä olevan lakimuutoksen ja siihen kaavaillun asetuksen vaikutuksista.

Tämä on varmasti aivan totta, mutta asioiden päätösvaiheessa se, millä on väliä, on hallitus puolueiden kansanedustajien äänet. Terveydenhuoltolain osalta äänestimme eduskunnassa 2016 vuoden lopulla, mutta hallitus runnoi läpi silloin esityksensä vastuksesta huolimatta.

Terveydenhuoltolakiin nojaava ”päivystysasetus” taas ei ole koskaan ollut eduskunnan käsiteltävänä, sillä asetuksista päättää ministeri tai valtioneuvosto.

Se, että kenelläkään ei olisi halua tai kykyä vaikuttaa lainsäädäntöön tämän asian osalta, on myös virheellinen väite.

"On surullista, että nykyisessä keskustavetoisessa hallituksessa ei tunnu olevan ymmärrystä pienten laadukasta ja hyvää hoitoa tarjoavien sairaaloiden toiminnan turvaamisen merkityksestä alueemme ihmisille."

Olen ollut mukana useammassa kirjallisessa kysymyksessä koskien niin Oulaskankaan synnytysten kuin leikkaustoiminnan jatkumisen turvaamista Raahessa. Olemme jättäneet vetoomuksia, lausuntoja ja myös tavanneet ministeriä yhdessä kaupungin johdon, kansanedustajien, sairaanhoitopiirin, kuntayhtymän ja luottamushenkilöiden toimesta.

Lisäksi äänestin kansalaisaloitteen puolesta, jossa vaadittiin päivystysasetuksen muuttamista. Tein myös samansisältöisen lakialoitteen 2014. Vuonna 2012 valitin hallinto-oikeuteen kuntayhtymän päätöksestä lopettaa synnytykset Raahessa, vastoin valtuustomme yksimielistä päätöstä, mutta valitus ei johtanut toimenpiteisiin.

On surullista, että nykyisessä keskustavetoisessa hallituksessa ei tunnu olevan ymmärrystä pienten laadukasta ja hyvää hoitoa tarjoavien sairaaloiden toiminnan turvaamisen merkityksestä alueemme ihmisille. Kyse on loppujen lopuksi poliittisista arvovalinnoista ja tahdosta. Keinot palveluiden turvaamiseksi ovat kyllä olemassa.

Katja Hänninen

kansanedustaja (vas.)

Raahe

