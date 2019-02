Ihmisten olisi hyvä tietää, että nykyisten kotien katot on suunniteltu kestämään varmuudella n.250 kg neliömetrikuorman. Yhdellä neliömetrillä tämä tarkoittaa puhdasta vettä n. 25 cm ja lunta jopa 250 cm. Katolle on aivan turha mennä, jos rakentaminen on tehty oikein. Peltihallit on sitten eriasia.