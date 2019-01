Mitä tehdä ulkomaalaisille rikollisille? Jos olisin päättämässä, niin asialle olisi hyvin yksinkertainen ratkaisu. Emme ottaisi ihmisiä, jotka kotimaassaan ja Suomessakin muun muassa hyväksyisivät tyttölapsien ympärileikkaukset (silvonnan) ja muutenkin soveltaisivat ensisijaisesti omia lakejaan. Emme hyväksyisi heitä, joiden joukosta pieni osa vyöttää uskonnon varjolla nuoria lapsiaan pommiliiveillä.

Esittämääni tapaa ei voida toteuttaa, koska uskomme ihmisistä vain hyvää, erityisesti ulkomaalaisista.

Useat maat ovat koko ajan karsineet ei-toivottuja maahanmuuttajia. Suomen pitää vaatia, että EU:n ulkorajat pitävät ja turvapaikkahakemus käsiteltäisiin siinä maassa, johon hakija ensiksi saapuu. Nythän on todettu, että kolmen vuoden takainen ulkomaalaisten ryntäys olisi voitu estää silloistenkin sopimusten mukaan. Suomi ei toiminut järkevästi.

Lasten vanhempien tulisi entistä enemmän olla kiinnostuneita milloin ja missä heidän lapsensa liikkuvat. Jo 25–30 vuotta sitten esitin, että järjestyslaissa määriteltäisiin lasten kotiintuloajat. Niitten noudattamatta jättämisestä ei rangaistaisi, mutta olisi vanhemmille tukena saada edes jonkinlainen järjestys aikaan. Minulle naurettiin.

Minä en syyllistä uhreja enkä heidän omaisiaan. Yksi ongelman aiheuttaja ovat älypuhelimet, joiden käyttöä eri muodoissaan vanhempien pitäisi rajoittaa. Se ei onnistu, kun lapsille ei saa asettaa mitään muitakaan rajoja.

"Päätöksistä saa valittaa vielä lainvoimaisen tuomion jälkeen useita kertoja. Täysin järjetöntä ja kallista."

Kun Ruotsissa käsitellään vakavaan rikokseen syyllistyneen rikosasiaa käräjäoikeudessa, niin annetun tuomion ohella käräjäoikeus samalla päättää, että tuomittu on aikanaan maasta karkotettava. Tämä nopea menettely osoittaa omille kansalaisille ja rikoksia aikoville ulkomaalasille, että rikos ei Ruotsissa kannata.

Suomessa ei näin menetellä, karkottaminen käsitellään eri järjestyksessä. Päätöksistä saa valittaa vielä lainvoimaisen tuomion jälkeen useita kertoja. Täysin järjetöntä ja kallista. Tämän vuoksi Suomessa on tuhansia henkilöitä, joitten nimeä ei edes tiedetä.

Yhteiskunnalta ollaan vaatimassa ennalta estäviä toimia rikollisuutta vastaan. Kun niin tehdään, löytyy aina vastustajia. Nyt luvataan kovia toimia, mutta tämä eduskunta ei ehdi kuin korkeintaan nostamaan rangaistuksia. Alarajan nostamisella on varmasti merkitystä. Suomessa on Euroopan eniten väkivaltarikoksia ja kas kumma – lievimmät rangaistukset. Olisikohan tällä mitään yhteyttä keskenään?

Kun Sysmäläisen koulun rehtori teki oikean esityksen koulukiusaamisen vähentämiseksi, niin kuinkas kävi. Julkisuus hyökkäsi rehtorin kimppuun. Hän ei syyllistänyt lapsia sopimattomasta pukeutumisesta. Hän toivoi vanhemmilta järjen käyttöä. Ei hän puolustanut kiusaajia, eikä hän tarkoittanut, että toisia saa kiusata pukeutumisen vuoksi. Kovin uskaliaat vaatteet nuorilla lapsilla saattavat kuitenkin herättää kiusallista huomioita. Miksi lapsia ei saisi neuvoa?

On hämmästyttävää, että emme saa poistettua maasta niitä ulkomaalaisia, joilla on valmis karkotuspäätös. Suomen on aina otettava suomalainen kotimaahansa, niin on myöskin muitten velvollisuus omien kansalaisten suhteen, vaikka he muuta väittävät. Me luemme erilaisia sopimuksia pilkun tarkasti, vaikka ne evät ole sitovia. Jos vihervasemmisto pääsee seuraavaan hallitukseen, ei ulkomaalaisasioissa tapahdu ainakaan kiristystä, vaan päinvastoin.

Kari Myllyniemi

poliisimestari, kunnallisneuvos

Oulu

