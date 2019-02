Ruvetaan vaatimaan koulutus niiltä jotka sinne pyrkii.Ja kyllä sitä työtä on tehtävä sitä silmällä pitäen että seuraava hallitus jatkaa siitä mihin on jääty.

Nyt ajetaan omaa etua niin kyllä kait se on aina alusta alettava.Kyllä se muissakin töissä onnistuu että iltavuoro jatkaa mihin aamuvuoro on jäänyt.

Eduskunta työn on katsottava kansalaisten etua.Nyt vaan haalitaan omalle puolueelle kaikki mahdollinen.Tässä se vika on asenteen työhön pitää muuttua.