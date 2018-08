Jostain syystä vaikuttaa siltä, että EU toimii kaikessa jäsenvaltioitaan vastaan. Ihmeellistä on miten tuollainen koalitio voi pysyä edelleenkin pystyssä. Kyllä sen olisi jo aika ja paras romahtaa kuin NL-korttitalo, ja uudelta pohjalta voisi perustaa uuden löyhän järjestön Pohjoismaiden neuvoston tapaan, jos sellaista joku vielä haluaa. Suomen tulisi erota EU:sta jo pelkästään sen huonon pakolaispolitiikan takia. Suomeen ei pidä päästää enää yhtään röyhkeää maanvaltaajaa. Suomi kuuluu suomalaisille. Seuraavissa vaaleissa on saatava aikaan kansallinen käänne. PS oli paljon vartijana hallituksessa, mutta petti äänestäjänsä täysin, kun Halla-aho ei vaatinut itselleen sisäministerin paikkaa. Näin hän olisi voinut pysäyttää Ruotsista tapahtuneen hyökkäyksen jo rajalle. Nythän palautettavia ei saada palautettua. Todella nössöä politiikkaa Suomelta johtuen vallassa olevasta EU-eliitistä, joka nauraa itsenäisyydelle ja hurraa omille eduilleen mitä lypsää Brysselistä. Suomen valtio ja kansa on tuhon oma nykyhallituksen politiikalla, jota vihervasemmisto aikoo jatkaa näiltä osin vielä pahempana.