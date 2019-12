Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut laati hoito- ja käyttösuunnitelman Oulun luonto- ja retkeilykohteille sekä rakenteille vuosille 2019–2029.

Suunnitelma esittää kootusti retkeilyrakenteiden ylläpidon ja kehittämisen sekä toimenpiteiden kustannusvaikutukset kymmenelle vuodelle. Suunnitelman yhdyskuntalautakunta hyväksyi 12.11.

Syyskuussa lautakunta ei asiaa käsitellyt, vaan asia poistettiin esityslistalta. Esitin silloin, että laajemmin kysyttäisiin kuntalaisia liikuttavilta yhdistyksiltä, myös Haukiputaalla olevilta kylä- ja asukasyhdistyksiltä, mielipiteitä suunnitelmaan. Ei kysytty.

Asiaa tiedusteltuani minulle kerrottiin kertomiani asioita suunnitelmassa huomioidun. Yhtenä syynä oli myös, että suunnitelman edelleenkäsittelyyn ei löytynyt enää aikaa ja resursseja Oululta.

Oulu mieluusti meiltä yhdistyksiltä tiedustelee halukkuutta ottaa muun muassa laavuja, avantouintipaikkoja ja vastaavia huolehtiaksemme. Hyvä näin, mutta vaikeaa on saada meitä yhdistyksiä motivoitua kun emme pääse edes vaikuttamaan suunnitelmiin niitä tehtäessä. Yli 200 000 asukkaan Oulussa on vain yksi virallinen avantouintipaikka säästöjä tuoden terveydenhoidossa.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tavoitteena on tarjota kunnille ja maakunnallisille organisaatioille sekä järjestöille tietoa siitä, millainen on järjestöystävällinen kunta ja maakunta järjestöjen mielestä.

Oulu tavoittelee tällaista statusta. Yhtenä kohtana tässä ovat ilmaiset kokoontumistilat. Oulussa näin onkin alueilla, joissa on asukastupa tai kirjasto. Kouluillakin on toki mahdollista kokoontua. Todella haastavaa paikoittain.

Oulussa eläkeläisille tarjotaan ilmaiset kokoontumistilat Aleksinkulman, Honkapirtin ja Oulunsalon yhteisötaloilla. Keskustassa sijaitseva Aleksinkulma on tarkoitettu oululaisille muun muassa eläke-, vammais- ja veteraanijärjestöille kohtaamis- ja kokoontumispaikaksi.

Haukiputaalla on eläkeläisyhdistys, jossa kuukausittain kokoontuu 80–100 jäsentä kahvitteluun ja mukavaan yhdessäoloon, jolloin samalla on ajankohtainen teema luennoitsijan kera. Yhdistys on kokoontunut maksullisissa tiloissa Jatulin diskosalissa.

Jatulissa heillä on ollut vaikeuksia löytää avaaja tiloille. Yhdistyksen on myös laitettava tila kuntoon kantamalla tilaan pöydät haasteellisia portaita pitkin. Tilaan löytyy myös pitkä luiska. Kokoontumisen jälkeen tila on jälleen laitettava alkuperäiseen kuntoonsa.

Oulun kaupunki on valmis maksullisen tilansa laittamaan kuntoon, jos yhdistys on valmis tuntityönä siitä Oululle maksamaan. Yhdistys on päättänyt olla käyttämättä enää kaupungin tiloja. Yhdistys ei ole löytänyt kahden vuoden aikana Oulun kaupungilta ketään kertomaan heille tilojen maksuttomuudesta.

Kannustan Oulun kaupunkia turvaamaan kaikkialla eläke-, vammais- ja veteraanijärjestöille ilmaiset kokoontumistilat. Valtuustolle tästä on oiva aihe kyselytunnille ja valtuustoaloitteelle. Oulun taloustilanne ilmaiset kokoontumistilat sallinee. Vai salliiko?

Hannu Liljamo

Haukipudas

