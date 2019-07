Olen katsellut sekä aistinut Oulun horisontista sodan jälkeistä kehitystä. Monia mutkia kansakunta siinä ajassa on kerinnyt kiertää. Keskityn nyt luonnonvarojemme, ja nimenomaan Suomen alueella olevien mineraalivarjojen taloudelliseen käyttöön.

Suomen taloudellinen nousu Euroopan köyhimmästä kansakunnasta on perustunut suomalaiseen tahtoon, luonnollisesti myös kansakunnan työaktiivisuuteen. Teollinen nousu maatalousperustasta onnistui luonnonvaroilla alun perin aikaansaatuun vientikauppaan. Pääosaa siinä ovat näytelleet metsät, myös mineraaleilla on ollut huomattava merkitys.

Luonnonvarojen käyttö on perustanut teollisuuden rakentamisen tarpeen. Aina on pyritty kehittämään pidemmälle jalostettua tuotantoa paremman myyntihinnan saamiseksi. Sepistä liikkeelle lähtenyt metallien työstäminen on kehittynyt metalliteollisuudeksi.

Nyt kansalaisaloitteen johdosta on noussut voimakkaammin esille tarve kaivoslakien uusimiseen. Aloitteen avulla näytetään pyrittävän minimoimaan kaivostoiminta, ehkäpä lopettamaan se maassamme. Aloitteessa on useita järkeviä kohtia.

Seitsemänkymmentäluvun alkupuolella olin töissä tunnetussa kemiallisessa tehtaassa. Kaivostoiminta Suomessa oli muuttunut suurelta osin huonosti kannattavaksi, eikä kaivostoimintaan kotimaasta saatu varoja. Kaivosten kannattavuus aaltoilee hyvin voimakkaasti maailman taloustilanteiden mukaan. Kärsivällistä pitkäaikaista rahoitusta ei silloin eikä ehkä nykypäivänäkään hevillä Suomesta löydy.

"Annettiin ajan, teknologian sekä maailmantilanteen muuttua Suomen hallinnon kiinnittämättä huomiotaan koko mineraaliasiaan."

Poliitikot, asiantuntijoiden vastuksesta huolimatta, antoivat 70-luvun alkupuolella luvan ulkomaiselle kaivostoiminnalle maassamme. Maamme tutkittuja mineraalivaroja kaupattiin ulkomaisille yhtiöille. Silloisissa maailmanoloissa tarjontaa malmialueista kehitysmaissa riitti.

Kotimaiset malmit eivät suuremmin kiinnostaneet. Mineraalit politiikkojen silmissä unohtuivat. Tehtiin jopa erittäin tyhmiä malmialuekauppoja selvittämättä asiaa. Annettiin ajan, teknologian sekä maailmantilanteen muuttua Suomen hallinnon kiinnittämättä huomiotaan koko mineraaliasiaan.

Herättiin hätkähtäen jälkijunassa huomaamaan, että ulkomaiset yritykset olivat kaikki Suomen tutkitut, tunnetut malmialueet jo vallanneet tai varanneet. Kannattavat malmi- ja kaivosalueet tyhjennetään ja malmit pikaisesti kuljetetaan maasta pois. Mitä suomalaisille itselleen jäänee käteen?

Olen jo kauan, 70-luvulta saakka, kirjoitellut asiasta. Minusta se, mikä tarvitaan, on vaade, että Suomen kaivoksista mineraaleja ei kuljeteta pois vaan valtaosa tuotannosta jatkojalostetaan täällä tuotteiksi.

Hannu K. Taskila

Oulu

