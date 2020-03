Kuntien vuoden 2019 tilipäätösten ennakkotietojen mukaan Kajaanin tulos oli maan toiseksi paras ja Sotkamon sijalla viisi. Kajaanin kirjanpidollinen tulos on 142 miljoonaa euroa ja Sotkamon 50 miljoonaa.

Kajaani ja Sotkamo möivät viime vuonna 33 prosenttia omistuksistaan Loisteesta kasvottomille pääomasijoittajille. Kajaanin omistus Loisteesta on vielä kaupan jälkeen 50,1 prosenttia ja Sotkamon 16 prosenttia.

Loisteen arvo on Kajaanin ja Sotkamon omistuksessa hilattu niin ylös, että 33 prosentin omistusosuuden myynnistä Kajaani kuittasi 250 miljoonaa ja Sotkamo 80 miljoonaa.

Loiste on kerännyt ylisuurilla siirtomaksuilla tämän arvonnousun yhtiöön. Ennen nykyistä kauppaa omistajat rahastivat yhtiötä perimällä myöntämistään antolainoista ylisuuria korkoja käypään markkinakorkoon verrattuna. Nämä tuloutukset omistajille ovat tulleet vuosittain.

Kuluttaja ei voi mitenkään vaikuttaa kulutuskäyttäytymisellään sähkönsiirtomaksuihin. Kiinteän perusmaksun osuus varsinkin mökkiläisen liittymästä on kohtuuton, kun otetaan huomioon todellinen sähkönsiirto. Tätä perusmaksun määräytymistä pitäisi rajoittaa lailla.

Loiste-konsernin hallituksen puheenjohtaja selosti KS:n mielipidepalstalla 5.2.2020 Loisteen sähköverkkoa teknisin tiedoin ja vertasi sitä muutamien muiden yhtiöiden verkkoon. Varmaan tekniset tiedot kirjoituksessa olivat oikein, mutta hän ei tuonut esiin Loisteen perimiä siirtohintoja.

Energiavirasto laskee kohtuullisen tuottotason sen perusteella, mikä on ollut Suomessa kymmenvuotisen lainan korko viimeisen kymmenen vuoden aikana. Koska yleinen korkotaso on ollut laskeva, myös kohtuullinen tuotto on laskenut tasaisesti.

Energiavirasto sallii "kohtuulliseksi tuotoksi" verkkoyhtiöille 6,2 prosenttia, joka on kohtuuttoman suuri monopoliyhtiölle. Energiavirasto määrittelee sähköyhtiöille laskennallisen arvon verkkoinvestoinnille. Mikäli yhtiö pystyy rakentamaan verkkoa halvemmalla kuin laskennallinen investoinnin arvo on, yhtiö saa laskuttaa kuitenkin korkoa tuon laskennallisen arvon mukaan. Käytännössä sähköyhtiöiden todellinen tuottoprosentti on ollut viime vuosina lähempänä kymmentä. Tämän on todennut LUT:n professori Collan.

Monet sähköyhtiöt ovat uudistamassa verkkojaan etupainotteisesti koska pelkäävät, että sijoitetun pääoman tuottoon puututaan ja tyhjästä rahastamista rajoitetaan. Loisteessakin lienee tämä tiedostettu. Lisäksi Loiste on muuttanut verkkoyhtiönsä nimen Kajaveksi, millä haluttaneen etäännyttää tavallisia kuluttajia emoyhtiö Loisteesta.

Loisteen omistajien osinkovaatimus tulee kasvamaan, koska kasvottomat pääomasijoittajat ovat sijoittaneet yhtiöön 330 miljoonaa euroa. Heidän sijoittamansa varat pitää saada maksetuksi takaisin muutamassa vuodessa. Vaikkka Kajaani 50,1 prosentin ja Sotkamo 16 prosentin omistajana ovat enemmistönä yhtiössä, niiden on helppo sanoa, että pääomasijoittajat vaativat nuo suuret osingot maksuun vuosittain.

Kohtuullinen voitto on sallittava Loisteen omistajille, mutta kohtuus pitäisi olla monopoliyhtiön rahastamisessakin kuluttajilta. Kainuussa on siirrytty maakuntaveroon, mutta sen kantavat ja siitä hyötyvät Kajaani ja Sotkamo.

Matti Mulari

Kainuun maakuntavaltuuston puheenjohtaja

Suomussalmi

