Koronapandemian alusta lähtien kansakuntamme kellokkaat ovat vannoneet yhteiskunnan pitävän huolta erityisesti seitsemänkymppisistä ja sitä vanhemmista ”noista yhteiskuntamme hauraimmista jäsenistä.”

Hyvä näin ja hyvältähän se kuulostaa, että huolta pidetään. Toivottavasti jälkeenpäin ei paljastu samanlaista ”huolenpitoa”, mitä vanhusten laitoshoidossa on viime vuosina nähty. Ehkä kellokkaat ovat tällä kertaa sanansa mittaisia.

Korkea ikä on vain yksi koronalle altistava riskitekijä, sillä ikääntyvän ihmisen tautien vastustuskyky on yleensä heikentynyt. Vanhuus ei tule yksin, sanotaan. Monet nuoret ja keski-ikäiset kuuluvat elämäntapojensa kuten tupakoinnin, syöpöttelyn, juopottelun ja päihteiden käytön vuoksi yhtä lailla riskiryhmään. Heistä koronaviruspaneeleissa on pidetty vähemmän meteliä. Miksi julkisen keskustelun ja varoittelujen ulkopuolelle ovat jääneet syrjäytyneet, päihderiippuvaiset ja paperittomat?

Päihteisiin ja huumeisiin retkahtanut kaksikymppinen voi olla heikommassa hapessa ja sairaampi kuin terveitä elämäntapoja toteuttanut kahdeksankymppinen. Myös tällainen nuori tarvitsee huolenpitoa, koska hän tuskin mieltää kuuluvansa riskiryhmään.

"Miksi julkisen keskustelun ja varoittelujen ulkopuolelle ovat jääneet syrjäytyneet, päihderiippuvaiset ja paperittomat?"

Ikä ei aina kerro, millainen terveys ja kunto ihmisellä on. Presidentti Kekkosellakin oli 73-vuotiaana 40-vuotiaan kunto, joka todistettiin valvotussa fyysistä suorituskykyä mittaavassa kokeessa. Kekkosen henkisessäkään kunnossa ei vielä tuossa iässä ollut moittimista.

Miksi vain yli seitsemänkymppiset on nostettu tikunnokkaan koronaviruskeskusteluissa suosittelemalla pysymistä neljän seinän sisällä sellaisillekin, joilla jalat vielä kantavat yhtä hyvin kuin monen työikäisen.

Ikään perustuvan riskiryhmärajan veto johonkin ikävuoteen on keinotekoista ja tuo mieleen ikärasismin. Vuodet näkyvät naamasta eikä toistaiseksi luvallisten ja välttämien asioiden toimittaminen kaupassa ja apteekissa tai ulkoilu tunnu mukavalta tuijottelu edessä ja selän takana.

Koronavirushuumassa ollaan vielä nousuhumalassa. Krapula alkaa vasta viikkojen, ehkä kuukausien kuluttua. Toistaiseksi lähes miljoonan ikääntyneen riskiryhmässä todettuja tartuntoja on ollut vähiten muihin aikuisikäisiin verrattuna. Onko syynä veteraanisukupolven terveys vai he osaavatko he itse huolehtia itsestään paremmin kuin luullaan. Kaikkien ikäluokkien pitäisi mieltää kuuluvansa riskiryhmään. Yli seitsemänkymppisten riskiryhmäläisten ei kannata kokeilla ulottuuko huolenpito tehohoito-osastopaikkaan saakka.

Juha Karvonen

riskiryhmäläinen, Tampere

