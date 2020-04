Olemme eläneet useamman viikon poikkeuksellisissa olosuhteissa. Koulut, päiväkodit, ravintolat, teatterit ja jääkiekkokaukalot ovat hiljentyneet.

Yt-menettelyiden ja lomautusten piirissä on satojatuhansia työntekijöitä ja erityisesti pienet matkailu- ja ravintola-alan sekä palvelualojen yrittäjät ovat joutuneet kriisin syyttömiksi sijaiskärsijöiksi.

Monen perheen ja yksinyrittäjän arki on nyt mennyt uusiksi ja taloudelliset murheet painavat monen mieltä samalla kun epätietoisuus tilanteen kestosta ja eri tukimuotojen saavutettavuudesta herättää kysymyksiä.

Hallitus on reagoinut poikkeukselliseen tilanteeseen kaikilla niillä keinoilla, jotka työkalupakista on käyttöön pystytty ottamaan. Silti meillä riittää vielä paljon tehtävää taistelussa koronaa vastaan. Tässä tilanteessa onkin äärimmäisen tärkeää korostaa kaikkien toimien hyväksyttävyyttä, oikeasuhtaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Kaikilta odotetaan nyt vastuullisuutta, eikä esimerkiksi yhdenkään yrityksen tulisi tänä keväänä maksaa omistajilleen osinkoja tilanteessa, jossa työntekijöitä lomautetaan tai jopa irtisanotaan. Valtionyhtiöiden on näytettävä esimerkkiä mitä tulee johdon palkitsemiseen ja osinkojen maksamiseen. Nyt ei ole jättiosinkojen tai johdon palkkioiden korotusten aika, päinvastoin nyt tarvitaan yhteiskuntavastuuta ja malttia.

Osa yrityksistä on jo luopunut osinkojen maksamisesta ja johdon palkkioita on jopa laskettu. Mikäli valtio nostaa osinkoja yhtiöistään, on tulot käytettävä korvamerkittynä työllistäviin investointeihin koko maassa ja kaikista haavoittavimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen.

Naapurimaa Ruotsissa yritykset, jotka nyt saavat valtiolta koronatukea, eivät saa maksaa tänä vuonna osinkoja. Vastaavanlainen kielto pitäisi ottaa käyttöön Suomessakin.

Odotan hallitukselta toimia myös puuttua listaamattomien yritysten osinkoverotuksen nykyiseen malliin, joka yritystukia pohtineen työryhmän raportin mukaan tuottaa perusteetonta etua pääomarikkaiden yritysten suurille omistajille ja on ohjausvaikutuksiltaan kansantaloudelle haitallinen.

Lisäksi Finnwatchin tuoreesta raportista käy ilmi, että yhteiskunnan listaamattomien yhtiöiden omistajille antama yli 400 miljoonan euron verotuki tukee keski-ikäisiä, varakkaita ja kaikkein hyvätuloisimpia miehiä. Kyse on paitsi tasa-arvosta, myös yritysten yhdenmukaisesta kohtelusta. Olisiko nyt vihdoinkin aika myös uudistaa veropolitiikkaamme oikeudenmukaisemmaksi?

Lopuksi muistutan vielä, että edelleen kunnissa korkeinta päätösvaltaa käyttävät vaaleilla valitut valtuutetut ja Suomessa valta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Valitettavasti joistakin kunnista on kantautunut huoli demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen sivuuttamisesta. Edes poikkeusoloissa demokratiaa ei saa halvaannuttaa, eikä päätöksentekoa ulkoistaa virkamiehille.

Katja Hänninen

kansanedustaja (vas.)

Raahe

