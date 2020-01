Herra Dosentti, kirjoitat siis näin:"Koulunkäynti on pakollista, mutta urheilu on vapaaehtoista, joten kiusatuksi tuleminen on itsestä kiinni. Jos valmentaja tai seura ei miellytä, niin niiden vaihtamisen ei luulisi olevan suurikaan ongelma."

Sinun mielestäsi kiusatun pitäisi vaihtaa maisemaa. Oletko oikeasti tuota mieltä?

Kiusatuksi tuleminen on mielestäsi

" itsestä kiinni". Harmi, että noin korkeasti koulutettu on tuota mieltä. Edustat juuri tämän hetkisen maailman säälimättömyyttä. Ikävää