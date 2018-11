Uutiset kertoivat, että synnyttäminen Oulaskankaan sairaalassa lopetetaan. Ylen uutiskuvan perusteella sairaala on nykyaikainen, hyvin järjestetty ja siisti. Henkilökunta on ilmeisen taitavaa.

Lopettamisen syyksi on kerrottu päivystyksen järjestämisen puutteellisuus.

Kuten Oulun kouluverkkouudistus niin tämäkin toimenpide jättää kansalaisen ihmettelemään. Onko tälle todellisia perusteita?

Suomalainen virkamies ei ole tottunut tiedottamaan. Lieneekö tsaristisen ajan perintöä, sillä Ruotsissa viestintä on avointa, läpinäkyvää ja vastuulliset virkamiehet ovat nimellään julkisuudessa. Venäjälläkään asiat eivät ole muuttuneet.

Ehkä vastuullinen virkamies voisi kokeilla länsimaisempaa käytäntöä ja kertoa julkisuudessa seuraavat tiedot.

Kuinka monta lasta on Oulaskankaalla päivystyksen puuttumisen vuoksi kuollut tai vammautunut viimeisen vuoden, viiden vuoden, kymmenen vuoden aikana? Ylipäänsä koko historian aikana? Miten Oulaskankaan sairaala sijoittuu kaikkien Suomen sairaaloiden joukossa?

”Jos tilastot osoittavat, että Oulaskankaan sulkeminen vähentää synnytysriskejä enemmän kuin kuljetuksen piteneminen yli tunnilla ja jonotus ruuhkaantuvassa Oulun yliopistollisessa sairaalassa, on päätös oikea.”

Kuinka monta synnytystä Pohjois-Suomessa on tehty ambulanssissa? Onko päivystys ollut anestesiaa myöten paikalla?

Kuinka monta kuljetuksen aikaista synnytystä on tehty taksissa tai henkilöautossa? Oletan, että anestesialääkäri ei ole matkustanut mukana.

Kuinka moni näistä synnytyksistä on ollut lastenlääkärin mukaan riskisynnytys? Kuinka monta lasta on näissä synnytyksissä kuollut tai vammautunut viimeisen vuoden, viiden vuoden, kymmenen vuoden aikana? Ylipäänsä koskaan?

Jos yllä mainitut tilastot osoittavat, että Oulaskankaan sulkeminen vähentää synnytysriskejä enemmän kuin kuljetuksen piteneminen yli tunnilla ja jonotus ruuhkaantuvassa Oulun yliopistollisessa sairaalassa, on päätös oikea.

Mutta jos Oulaskankaan sairaala lopetetaan vain lain perusteella, on päätös väärä. Jos laki johtaa huonoihin päätöksiin eli on huono, virkamiehen pitää kertoa se esimiehelleen. Kun kaikki virkamiehet tekevät näin avoimesti, laki lopulta muuttuu. Näin toimivat demokratiat. Virkamiehellä on virkavastuu, mutta päätöksen tekijällä on inhimillinen vastuu.

Pertti Paakkolanvaara

Oulu

