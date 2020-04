Olemme kuulleet ikäviä uutisia hoivakotiasukkaiden koronaviruksen aiheuttamista kuolemista. Voin vain kuvitella hoivakodeissa vallitsevan pelon sekä äärettömän kuormittavan työtaakan.

Olemme jo ennen koronavirusta kritisoineet monella tapaa hoitajien työtaakkaa, johon suurina vaikuttajina ovat olleet vuorotyö, työn epäsäännöllisyys, hoitajien erilaiset tehtävät (hoitotyö, siivous, ruoanlaitto) fyysinen rasitus sekä ennen kaikkea henkinen kuormittavuus.

Nyt viimeistään toivoisi, että hoivakotien johdossa olisi herätty suunnittelemaan/toteuttamaan järkevää hoitotyön riskienhallintaa.

Mielestäni enää ei pidä hoitajilla teettää siivoustyötä. Ihan jo yksinkertaisesta syystä: Meitä ei ole koulutettu tekemään sellaista puhdistusta, joka mahdollisimman hyvin estäisi viruksen leviämisen. Tällaiseen puhdistamiseen tarvitsemme koulutettuja ihmisiä.

"On selvä, että jokainen hoitajista tekee parhaansa, mutta kaikenlainen tuki hoitotyöhön olisi nyt tarpeen."

Mielestäni hoitajien ei tulisi nyt hoitotyön ohessa valmistaa ruokaa ja olla näin kosketuksissa kaikkien hoivakotiasukkaiden astioihin sekä ruokaan. Näihin tehtäviin tarvitaan erillinen keittiötyöntekijä.

Myöskin vaatehuollon tehtävät tulisi kohdistaa pesemisen suhteen pesuloihin. Enenevässä määrin hoitajat hoivakodeissa joutuvat nyt vaihtamaan työvaatteitaan. Jo työvaatteissamme voimme kantaa valtavan määrän pöpöjä. Kaikki muu kuin hoitotyö on nyt jätettävä muiden kuin hoitajien harteille!

Loppuun vielä eräs tärkeä asia, jonka tulisi nyt korostua. Jokaisessa hoivakodissa on työturvallisuusvastaavia. Heille tulisi nyt tarjota mahdollisuus kouluttautumiseen koronaa vastaan. Työturvallisuus on hyvin moninainen asia ja uuden edessä voi moni vastaava rooliaan miettiä. (Itsekin olen työsuojeluvastaavana toiminut hoivakodissa). On selvä, että jokainen hoitajista tekee parhaansa, mutta kaikenlainen tuki hoitotyöhön olisi nyt tarpeen. Myöskin ikä-ihmistemme on saatava kokea turvallisuutta hoivakodeissa.

Voimia kentälle. Olette maanpäällisiä enkeleitä.

Marja Karjalainen

Oulu

