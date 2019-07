Taina Kinnunen kirjoitti Postin toiminnasta (Kaleva 7.7.). Olemme pahoillamme siitä, että palvelumme ei ole vastannut hänen odotuksiaan. Kirjoituksessa oli muutamia tarkennusta vaativia asioita sekä väittämiä, jotka eivät pidä paikkaansa.

Taina Kinnunen väitti Postista, että ”valtio pitää sen pystyssä” ja ”vastaamme veronmaksajina sen henkilöstömenoista”. Näin ei kuitenkaan ole.

Posti on Suomen valtion omistama julkinen osakeyhtiö, joka toimii vapaassa kilpailussa markkinaehtoisesti. Posti saa kaikki tulonsa ja me postilaiset palkkamme asiakkaidemme meiltä ostamista palveluista. Posti ei toimi verovaroilla, vaan on päinvastoin tulouttanut veronmaksajille osinkoina neljän viime vuoden aikana noin 150 miljoonaa euroa.

Jakelutoiminta on ollut täysin vapaata kilpailulle jo pitkään, niinpä väite monopolista ei pidä paikkaansa. Pelkästään postinjakelussa Suomessa toimii Postin kanssa 16 kilpailevaa jakeluyhtiötä. Paketti- ja logistiikkamarkkinassa kilpailu on lisäksi kansainvälistä.

Tärkeä vinkki kaikille postinsaajille on tässä: Jos palvelu ei vastaa odotuksia, tunnista palvelun tuottaja, jotta mahdollinen virhe saadaan nopeasti korjattua. Jokaisella yrityksellä on oma tunnus, ja kukin yritys vastaa oman palvelunsa laadusta ja virheidensä korjaamisesta. Postin tunnus on Posti Oy ja PRIORITY, ECONOMY tai POSTI GREEN.

Postin kautta kulkee noin viisi miljoonaa lähetystä päivässä, eikä harmillisilta virheiltä kokonaan voi välttyä. Teemme kaikkemme, että virheemme eivät kuitenkaan toistuisi. Posti raportoi postipalvelujen toteutumisesta Traficomille, raportista ja tiedotteestamme löytyvät faktat niistä kiinnostuneille.

Asiakkaidemme muuttuvat tarpeet edellyttävät meiltä myös uudenlaisia digiajan palveluja. Jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme jatkossakin ilman veronmaksajan kukkaroa, Posti on strategiansa mukaisesti keskittynyt postin, paketin ja logistiikan palveluihin kotimaassa ja lähialueilla.

Meitä postilaisia on noin 21 000. Posti on ollut useiden sukupolvien ajan hyvä työnantaja ja monelle nuorelle tärkeä työuran alku. Mitä tulee postilaisten palkkoihin ja palkitsemiseen, ne ovat alan yleisen käytännön sekä valtio-omisteisten yhtiöiden palkitsemista koskevien ohjeiden mukaisia.

Me postilaiset haluamme uudistaa palvelujamme asiakkaidemme tarpeiden muutosten mukana. Olemme kiitollisia siitä, että voimme yhdessä rakentaa suomalaista Postia entistä paremmaksi.

Ulla Parviainen

johtaja, Viestintä

Posti

