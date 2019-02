Pariisin sopimus, IPCC ja Greta Thunberg. Ilmastonmuutos ei jätä ketään kylmäksi, eikä meistä kenellekään liene enää epäselvää, mikä uhka meidän on torjuttava.

Elämme jatkuvasti yli maapallon kantokyvyn ja kulutamme liikaa myös tulevien sukupolvien osuudesta. Ilmastonmuutoksen torjunta onnistuu, kun luovumme jatkuvan kasvun tavoittelusta ja näemme jälleen kohtuullisuuden hyveenä.

Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut. Ruotsalainen Greta Thunberg on aloittanut liikkeen, joka on saanut eri-ikäisiä ihmisiä liikkeelle ympäri Eurooppaa.

Greta vaatii vain sitä, mitä tieteentekijät ovat viestittäneet jo pitkään, tekoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Meidän on kyettävä parempaan. Me elämme aikakautta, jolloin meillä on oltava tahtoa ja rohkeutta vastuullisina ja eettisinä ihmisinä tehdä päätöksiä, joilla maapallon lämpeneminen pysäytetään.

"Kyse on myös rahan säästämisestä. Sen jos minkä arvelisi tänä niukkuuden aikana painavan ilmastoteot vihreälle."

Voimme tehdä paljon muutoksia omassa arjessamme, mutta myös kaupunkien ja kuntien on ryhdyttävä toimiin. Pariisin sopimus on myös meitä varten ja se saadaan toimimaan, jos kykenemme täällä pohjoisessa Suomessa viemään sitä eteenpäin paikallisella tasolla ja päätöksenteossa.

Vaikka Yhdysvallat on irtisanoutunut Pariisin sopimuksesta ja Venäjä ei ole ratifioinut sitä, niin sopimukseen ja sen tavoitteisiin on sitoutunut laaja joukko eri toimijatahoja ja se on sopimuksen vahvuus.

Oululla on erinomaisia ilmastosparraajia lähikunnissaan. Ii on tehnyt vakuuttavaa työtä hiilineutraalina Hinku-kuntana ja saavuttanut eurooppalaista arvostusta voittaessaan EU-komission palkinnon kaikki kuntalaiset osallistavasta ympäristöteosta.

Sitran Erätauko-tilaisuudessa Oulussa puhunut Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes nosti esiin, millaiset tekijät ovat luoneet edellytyksiä Iin onnistumiselle.

Kyseessä ei ole mikään yksittäinen asia eikä toimija, vaan yhteinen tavoite. Tarvitaan saman tahtotilan ja arvot allekirjoittava sekä strategiaan sitoutunut poliittinen ja viranhaltijoiden johto. Kunnan talousarvioon on kirjattu, mitä tavoitellaan vähähiilisyyden suhteen ja sitä myös seurataan.

Iissä saa olla aloitteellinen ja kaikki aloitteet otetaan vakavasti. Toimintatapa on kuntalaisten yhteinen, ei yhdenkään puolueen oma. Tehtyjen muutosten vaikutuksia on myös mitattu. Kun yhdessä koulussa otettiin käyttöön maalämpö, seurattiin myös mitä tapahtuu. Kustannussäästöt olivat ilmeiset, joten tehtiin päätöksiä uusista investoinneista. Säästöistä puolet on luovutettu koulujen käyttöön.

Iin esimerkki näyttää, ettei kyse ole rakettitieteestä, vaan teoista omassa arjessa: kouluissa, työpaikoilla ja julkisissa tiloissa. Meistä jokainen voi tehdä suunnitelman oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja sitoutua siihen tekemällä kestävän elämäntavan yhteiskuntasitoumuksen. Kyse on myös rahan säästämisestä. Sen jos minkä arvelisi tänä niukkuuden aikana painavan ilmastoteot vihreälle.

Marjo Tapaninen

kansanedustajaehdokas (vihr.)

Oulu

