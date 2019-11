Ilmastonmuutoksesta voi jo puhua muoti-ilmiönä, ja suuri medianäkyvyys on varmasti ollut myös eduksi maapallomme pelastamiselle. Uskon, että monia kamalat uhkakuvat ovat järkyttäneet, ja esimerkiksi lentomatka Oulu–Helsinki-välillä onkin saattanut vaihtua junamatkaan.

Mutta samalla ilmastonmuutos on suuri riidanaihe. Lihaa tai eläinkunnan tuotteita ei saisi missään nimessä syödä, ja autolla liikkuminen on valtava synti.

Ihmisten mieleen jää helposti kaikkein radikaaleimmat ja hirveimmät uhkakuvat tulevaisuudesta. Tämä aiheuttaa paniikkia ja jopa niin sanottua ”ilmastoahdistusta”. Pahimmat uhkakuvat yleensä leviävätkin sosiaalisessa mediassa nopeasti. Lopulta kun etsii puolueetonta tutkimustietoa jollekin väitteelle, ei sitä välttämättä löydy.

Väärää tietoa ilmastonmuutoksesta löytää myös helposti iltapäivälehdistä, joissa asiat ilmaistaan mahdollisimman houkuttelevina, jotta lukijalle tulisi tunne, että tämä on pakko lukea. Ihmiset lukevat tietoa epäluotettavista lähteistä. Valitettavasti nämä amatööritieteilijät jakavat mielellään tietoaan eteenpäin ja saavat helposti höynäytettävät kanssaeläjänsä uskomaan kaiken.

Väärästä tiedosta on helppo saada tunne, että on tehnyt suuren ilmastoteon. Esimerkiksi kasvisruokavaliota on kehuttu hyväksi ilmastoteoksi, vaikka useiden vihannesten ja hedelmien tuottamisella ja kuljettamisella on yhtä suuret päästöt kuin eläinperäisillä tuotteilla. Monet isot vaateketjut käyttävät hyödyksi ihmisten heikkoutta, ja niiden tuotteista löytyy merkintöjä ekologisuudesta ja vastuullisuudesta, vaikka tosiasiassa tuotteen hiilijalanjälki ei välttämättä juurikaan poikkea merkitsemättömästä tuotteesta.

"Ihmiset haluavat, että joku muu keksisi ratkaisun ilmastonmuutokseen ja tekisi ilmastotekoja heidän puolestaan."

Osa ihmisistä taas kiistää ilmastonmuutoksen kokonaan. Osittain tämä voi johtua siitä, että he ovat lukeneet jyrkästi syyllistäviä tekstejä, jotka väittävät, että ilmastonmuutos on täysin heidän vikansa. He alkavat etsiä kirjoituksia, jotka antavat heille luvan yksityisautoiluun ja punaisen lihan syöntiin. Ääriajattelu saa ihmiset tekemään valinnat tunnepohjalta, mikä jättää varjoonsa älyllisen ajattelun seurauksena tehdyt valinnat. Ihmisten päässä ajatus ei välttämättä liitykään siihen, että maapallo tulisi pelastaa, vaan he hakevat pelkästään hyväksyntää omille valinnoilleen.

Väärä tieto saa ihmiset fanaattisiksi, ja sen sijaan, että ilmastonmuutokseen löydettäisiin ratkaisu, siitä tulee vain suuri riidanaihe. On helppoa kommentoida muiden ihmisten ajatuksia sosiaalisessa mediassa ja valittaa, kuinka maapallolle haitallisia valintoja nämä tekevätkään.

Ihmiset haluavat, että joku muu keksisi ratkaisun ilmastonmuutokseen ja tekisi ilmastotekoja heidän puolestaan. Se ei kuitenkaan auta maapalloa. Ilmastonmuutosta ei saada koskaan pysäytettyä, jos ihmiset eivät tee muuta kuin etsivät tietoa, jonka perusteella kaiken vastuun voi sysätä muille. Ilmastonmuutos on tärkeä asia, mutta auttaisivatkohan teot enemmän kuin netissä riitely?

Ella Heikkinen

Myllytullin koulu, Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.