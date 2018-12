Kontinkankaan akuuttivastaanotolle ajanvaraus on hankalaa. Netistä voi varata ajan vain samalle päivälle alkaen kello 00.00 yöllä. Yleensä ajat menevät heti. Yritin kolmena yönä hieman puolenyön jälkeen saada aikaa, enkä onnistunut.

Puhelimessa minulle sanottiin, että kannattaa tulla paikan päälle, ottaa vuoronumero ja odottaa numerokutsua. Tein näin, mutta pitkän odotuksen jälkeen kärsivällisyyteni petti, ja poistuin paikalta.

Seuraavana aamuna kello 8 jätin soittopyynnön, ja sain vastaussoiton. Hoitaja kertoi, että nyt kannattaa mennä nettiin, aikoja on saatavilla. Sain ajan, ja pääsin akuuttivastaanotolle.

Lääkäriin ei kuitenkaan pääse suoraan, vaan hoitaja arvioi hoidontarpeen. Pääsin hoitajan haastattelun jälkeen lääkäriin ja sain ystävällistä palvelua. Sain reseptin ja hoidettua yhden asian, joka silloin oli akuutti.

Kuitenkin minulla oli mielessäni useampia omaan terveydentilaani liittyviä kysymyksiä, joista olisin halunnut keskustella kiireettömästi hoitajan tai lääkärin kanssa. Näin omin silmin, ja sain lääkäriltä palautetta, että henkilökunta toimii kiireessä suuressa paineessa. Lääkäri totesikin, että heillä on resurssipula. Uskon, että parempaan ei näillä resursseilla pystytä.

Ajattelen meidän ikäihmisten tarpeita. Meillä on monenlaisia vaivoja. Meillä on usein pitkä hoitohistoria ja paljon erilaisia lääkkeitä. On todella vaarallista, että meitä hoitaa joka kerta kiireessä, paineen alla eri lääkäri, joka pystyy keskittymään vain yhteen potilaan kannalta akuuttiin asiaan.

Varmasti virhearvioita ja päällekkäislääkitystäkään ei voida välttää. Tämä jos mikä tulee pitemmän päälle kalliiksi.

"Nyt kun meitä ikäihmisiä on paljon, ja haluamme pysyä omatoimisina omissa kodeissamme mahdollisimman pitkään, meidän pitäisi saada vaivattomasti terveyspalveluita."

Kun tilanne on tällainen, ei ole ihme, että ne joilla on varaa hakeutuvat yksityislääkärin vastaanotolle. Tämä pirstaloittaa hoitosuhteen. Kun iäkästä henkilöä hoitaa useampi hoitotaho eri hoitopaikoissa, kokonaisnäkemystä asiasta ei tule. Oman ongelmansa tuo vielä muistin heikkeneminen. Tämä käytäntö kuormittaa myös yhteispäivystystä.

Onko oululaisten tyydyttävä tällaiseen palveluun? Neuvolatoiminnalla on saatu ja saadaan paljon hyvää aikaan. Nyt kun meitä ikäihmisiä on paljon, ja haluamme pysyä omatoimisina omissa kodeissamme mahdollisimman pitkään, meidän pitäisi saada vaivattomasti terveyspalveluita. Kaupunki voisi avata meille neuvolapalvelut, joissa pääsisi vanhusten asioihin erikoistuneen hoitajan ja lääkärin vastaanotolle.

Ajanvarauksen tulisi olla helppoa sekä netin että puhelimen kautta. Myös kotikäyntejä pitäisi saada tarvittaessa. Uskon, että vaikka tämä alkuvaiheessa maksaa, se tehokkaasti toimiessaan toisi kaupungille säästöjä.

Julkisten terveyspalveluiden tulisi olla kivijalka, jonka päälle erikoissairaanhoito ja kaikki muut terveyspalvelut rakennetaan. Oulun kaupunki on kiitettävästi panostanut iäkkäiden ihmisten liikuntapalveluihin. Niitä on tarjolla ja niitä saa edullisesti.

Entä sitten kun tulee ongelmia terveydentilassa? Miten ne Oulussa järkevästi, kustannustehokkaasti ja nopeasti hoidetaan? Eikö parempaan palveluun ole varaa?

Toivoa voi, että tulevaisuus muuttaa tilannetta ja hyvästä palvelusta tulee kilpailuetu.

Liisa Ollikainen

78 vuotta, Oulu

