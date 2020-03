Kirjoitus oli ajatuksia herättävä,kiitos siitä.Kun Trump valittiin presidentiksi niin minua huoletti hänen mielensä ailahdukset.Valtionjohtajalle paras ominaisuus on diplomatian osaaminen,tunnistaa oma mieli,oman mielen ja ajatuksien tuomat tulkinnat.Ja olen ymmärrtänyt että hän on taitanut kaupanalan,kerryttänyt rikkauksia itselleen,mutta se ei kerro sinällään mitään ihmisen tunneälykkyydestä Mitään.

Mitä vaaditaan sitten näiden idänmaiden johtajien älykkyydestä? Kaikki nykyaika kertoo sitä että ei ainakaan arvosteta sitä mitä jo on saavutettu,ihmisen arvo elää turvassa,ilman pelkoa,silläkään ei ole paljon arvoa.Mitä he arvostavat? Mitä heidän mielensä ohjaa ajattelemaan..puistattaa ajatus mihin maailmaan lapseni kasvavat.Mutta,olen silti,nähnyt toivoa:) Lapset ja nuoret saavat tänäaikana tunnetaito opetusta kotona ja koulussa.Heille kasvaa empaattisen hermoston herkkyys ajatella,oman mielen tunnistamista..Yhdeksän vuotias poikani sanoi uutisia katsoessaan,että eivätkö he katso? Niin,eivätkö heidän silmänsä näe,vaikka he näkevät.