Suomessa kivun hoito on "lapsen kengissä". Tämä kirjoitus antaa kuitenkin toivoa. Fiksu lääkäri kerrankin! Saattohoito ja kaikki siihen liittyvä apu ja hoito on täysin sattumanvaraista ja asiantuntevan hoidon saatavuuteen liittyy onnea. Hoito ja apu on riippuvainen siitä, missä kaupungissa asuu. Kuinka juuri sillä paikkakunnalla hoito on järjestetty. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää saattohoitoa, toki suosituksia hyvälle hoidolle on tehty, mutta ne ovat vain suosituksia. Alkuvuonna keskusteluun noussut vanhusten hoidon tilanne toi esille ja julkiseen keskusteluun myös tämän elämän loppuvaiheen hoidon tilanteen yhteiskunnassamme. Se on surkean huono. Osa kuolevista ovat täysin heitteillä. Ei ole riittävästi palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon erikoistuneita lääkäreitä eikä hoitajia. Henkilökuntaa on ylipäätäänkin liian vähän. Hoito on erilaista eri puolilla maata tai sitä ei ole lainkaan. Mitä tekee uusi hallitus?....