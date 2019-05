Nimimerkki ”Kuoriämpäri” (Kaleva 17.5./Lukijalta) kertoi omakohtaisen kokemuksensa te-palveluista, pitkäaikaistyöttömyydestä ja työkokeilusta.

Pystymättä ottamaan kantaa yksittäiseen tapaukseen, me te-palveluissa olemme erittäin pahoillamme huonosta asiakaskokemuksesta. Lähtökohtana on, että hyvä asiakaspalvelu on tärkeää kaikkien asiakkaiden kohdalla – niin lyhyen aikaa kuin myös pidempään työttömänä olleidenkin kohdalla.

Te-toimiston 19 000 työttömästä asiakkaasta pitkäaikaistyöttömiä oli maaliskuun lopussa 4 700. He ovat henkilöitä, joiden työttömyys on kestänyt yli vuoden yhtäjaksoisesti.

Te-toimiston eri palveluilla tuetaan asiakkaiden työllistymistä. Palveluista käytetyimpiä ovat työnvälityksen ohella erilaiset osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut, työkokeilut ja palkkatuettu työ.

Palkkatuetussa työssä oli maaliskuussa noin 1 850 henkilöä. Koemme, että on tärkeää oikaista palveluihimme liittyviä käsityksiä.

"Kaikissa epäselvissä tilanteissa kehotamme asiakasta ottamaan yhteyttä te-palveluihin, jotta ongelmat saadaan selvitettyä."

Asiakkaan jättämään yhteydenottopyyntöön vastataan viiden arkipäivän sisällä. Palvelulupaus koskee sekä asiakkaan Oma asiointi -verkkopalvelussa jättämää yhteydenottopyyntöä että toimistossa asioidessaan jättämää pyyntöä.

Tapausta tarkemmin tuntematta ei voida sanoa, miksi yhteydenotto on jäänyt hoitamatta. Kaikissa epäselvissä tilanteissa kehotamme asiakasta ottamaan yhteyttä te-palveluihin, jotta ongelmat saadaan selvitettyä.

Kirjoittaja kertoi myös kokemuksistaan liittyen palkkatukeen ja työkokeiluun. Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistämisen edistämiseksi myönnettävä harkinnanvarainen tuki. Palkkatuella te-palvelut korvaa työnantajalle osan palkkauskustannuksista. Sen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan tarpeesta.

Palkkatuen käytöstä sovitaan työnhakijan kanssa työllistymissuunnitelmassa ja sitä voidaan myöntää 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista riippuen työnhakijan työttömyyden kestosta tai työkykyä heikentävästä vammasta tai sairaudesta.

Palkkatuki on erinomainen keino saada työpaikka ja päästä näyttämään osaamistaan työnantajalle. Se on yksi vaikuttavimmista te-palveluista. Kun asiakkaalla on oikeus palkkatukeen, hänellä on mahdollisuus ottaa yhteyttä työnantajiin ja kertoa palkkaamiseensa saatavasta tuesta.

Myös työkokeilu perustuu aina työttömän työnhakijan tarpeeseen ja sen tarkoituksena on ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittäminen tai työmarkkinoille paluun tukeminen. Työnantaja ei voi edellyttää omista lähtökohdistaan käsin, että palkkatuettua työtä edeltäisi työkokeilu.

Työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen työttömyysturvalaissa säädetyin edellytyksin. Jos työnhakijan kanssa sovittu työkokeilu peruuntuu, tulee asia lain mukaan aina selvittää. Jos selvityksessä ilmenee, että työkokeilun peruuntuminen ei ole johtunut hakijan menettelystä, hakija ei menetä oikeuttaan työttömyysetuuteen.

Te-toimisto kehittää toimintaansa jatkuvasti ja hyödyntää saamiaan palautteita kehitystyössä.

Maire Mäki

johtaja

Pohjois-Pohjanmaan te-toimisto

