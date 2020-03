Asiaa. Toisaalta parasta julkisen talouden hoitoa olisi pitää rajat vastakin kiinni. Kymmenen tai neljäkymmentäkin miljoonaa on mitätön summa verrattuna niihin kuluihin, mitä vapaa liikkuminen aiheuttaa. Ne kulut lasketaan miljardeissa, ja esimerkiksi huumekauppa on täysin hallitsematonta juuri avoimien rajojen vuoksi.

Olisiko mahdollista löytää joku järkevä ja kohtuullinen välimuoto toimimattoman, kalliin ja hyvinvointia uhkaavaan vapaan liikkuvuuden, ja rajojen täydellisen sulkemisen välillä? Eihän tämä näin voi jatkua, että osasta palveluista karsitaan ja karsitaan, ja sitten yhdelle ryhmälle on piikki auki eikä näiden menojen järkeistämisestä olla koskaan, siis ikinä, käyty minkäänlaista keskustelua.