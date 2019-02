Suomen vanhustenhuolto on juuri nyt kriisissä, joka tulevaisuudessa vain pahenee eliniän pidentyessä ja vanhusten määrän kasvaessa. Ongelmaa on lähestyvien vaalien paineessa pyritty ratkomaan tavoilla, jotka eivät kaikilta osin ole olleet loppuun saakka harkittuja.

Suomen terveydenhuollon vuodeosastoilla on viimeisen 10–20 vuoden aikana siirrytty hoitajia per potilas -pohjaisista hoitajamitoituksista potilaiden yksilölliseen päivittäiseen hoitoisuuteen eli hoidon tarpeeseen perustuvaan mitoitukseen.

Nyt sosiaalipalveluissa uhkaakin siirtyminen ajanlaskussa taaksepäin terveydenhuoltoon verrattuna eli hoitaja per asiakas -pohjaisiin henkilömitoituksiin – vaikkakin vain minimin osalta!

Hoitoisuutta voidaan arvioida ja siihen on olemassa luotettavia mittareita. Suomessa on käytössä Kuntaliiton omistama ja FCG:n hallinnoima hoitoisuusluokitusjärjestelmä. Hoitoisuusmittari on käytössä laajasti sairaaloissa, perusterveydenhuollossa ja myös tehostetussa palveluasumisessa.

Jokaiselle yksikölle määritetään hoivatyöhön optimaalinen hoitajaresursointi, joka perustuu yksikössä hoidettavien asiakkaiden hoidon tarpeeseen. Työntekijöiden järjestelmään tallentaman tiedon perusteella voidaan arvioida ja suunnitella hoitoprosessien laatua, kustannuksia ja tarvittavan hoitohenkilökunnan määrää, jota voidaan hyödyntää yksikkö- sekä organisaatiotasolla sekä luonnollisesti myös kansallisessa seurannassa ja vertailussa.

"Jos yksikössä henkilöresurssi ei ole asiakkaiden hoitoisuuden edellyttämällä tasolla, hoitajien sairauspoissaolot lisääntyvät."

Tutkimustiedon (mm. Aiken, kirjoittajista LF ja AR) perusteella oikealla henkilöresursoinnin määrällä on todettu olevan selvä yhteys potilaiden saamaan hoidon laatuun ja henkilökunnan työhyvinvointiin. Jos yksikössä henkilöresurssi ei ole asiakkaiden hoitoisuuden edellyttämällä tasolla, hoitajien sairauspoissaolot lisääntyvät. Asiakkaiden riittävän hyvä ja laadukas hoito ei toteudu, vaan asiakasturvallisuus vaarantuu ja komplikaatiot lisääntyvät kuolemantapauksia myöten.

Tarve mitata hoivatyötä ja hoitoisuuteen perustuvaa henkilöresurssin arviointia on ilmeisen suuri myös sosiaalipalveluiden erilaissa toimintaympäristöissä.

Asiakaskohtainen kehitysvammatyön mittari on käytössä Helsingin kaupungin vammaispalveluiden asumisyksiköissä. Hoitoisuusraportit ovat esimiehen työkalu, ja raportti toimii perusteena muun muassa sijaisten palkkaamiselle.

Parhaillaan pilotoidaan päivitettyä mittaria vanhus-, mielenterveys- ja kehitysvamma-asiakkaiden erilaisissa asumispalveluissa ja kotihoidossa.

Objektiivisesti mitatusta tiedosta ja hoitoisuuteen perustuvasta resursoinnista hyötyvät asiakkaat, hoitotyön tekijät, organisaatio ja veronmaksajat, kun hoitajaresurssit voidaan kohdistaa parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Hoitohenkilökunnan määrän tulee perustua validilla järjestelmällä mitattuun asiakkaiden yksilölliseen hoivan tarpeeseen, pelkkä asiakasmäärä/hoitaja ei riitä päätöksenteon pohjaksi.

Lisbeth Fagerström

hoitotieteen professori

Åbo Akademi

Auvo Rauhala

dosentti, ylilääkäri

työelämäprofessori

Vaasan keskussairaala ja Åbo Akademi

Anne Rintala

TtM, erityisasiantuntija

FCG Konsultointi Oy

